TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (1 Haziran 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 16:02
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (1 Haziran 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13667
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14586
BHD BAHREYN DİNARI 43.5738
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18442
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9697
BWP BOTSVANA PULASI 1.3692
BRL BREZİLYA REALİ 3.4717
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11288
CZK ÇEK KORUNASI 0.71096
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00113
MAD FAS DİRHEMİ 1.6658
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31324
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0577
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.4576
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21188
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3349
HKD HONG KONG DOLARI 2.0935
IQD IRAK DİNARI 0.01126
ISK İZLANDA KRONU 0.12830
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03832
LYD LİBYA DİNARI 3.4542
HUF MACAR FORİNTİ 0.04456
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28567
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7480
MXN MEKSİKA PESOSU 0.83463
EGP MISIR LİRASI 0.88225
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0577
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00150
PEN PERU YENİ SOLU 4.4219
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8311
RSD SIRP DİNARI 0.14973
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.9651
SDG SUDAN POUNDU 0.03677
SYP SURİYE LİRASI 0.00654
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0577
THB TAYLAND BAHTI 0.47803
TND TUNUS DİNARI 5.4297
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.7003
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.55642
OMR UMMAN RİYALİ 42.6667
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.1700
VND VİETNAM DONGU 0.00071
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.9317
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.56301
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.6894

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