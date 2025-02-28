Merkez Bankası rezervleri geriledi: Yurttaş dövize yöneldi

Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:12

Güncelleme: 28.02.2025 - 11:12

Dolar/TL'nin yükselişe geçtiği geçen hafta yurtiçi yerleşikler döviz mevduatlarını artırmayı tercih ederken, Merkez Bankası'nın rezervleri ise geriledi. Merkez Bankası verilerine göre toplam rezervler 3.4 milyar dolar azalarak 170 milyar dolara indi.

YURTTAŞLARIN DÖVİZ MEVDUATLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Küresel gelişmelerin etkisiyle geçen hafta rekor seviyelere çıkan dolar/TL, hem yurttaşların döviz mevduatlarında hem de bu yükselişi dengelemeye çalışan Merkez Bankası'nın rezervlerinde etkili oldu.

Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre, 21 Şubat ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı, parite etkisinden arındırılmış olarak 3.7 milyar dolar arttı. Merkez Bankası toplam rezervleri 3.4 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 6.2 milyar dolar azaldı. Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, geçen hafta kur korumalı mevduat bakiyesi 40.25 milyar lira azalarak 879.34 milyar liraya geriledi.

REZERV VARLIKLARI AZALDI

Merkez Bankası'nın haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verilerine göre, rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 1.8 azalarak 170 milyar dolara indi. 21 Şubat haftasında döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 3.2 azalarak 90.3 milyar dolara, altın rezerv varlıkları ise yüzde 0.2 azalarak 72.3 milyar dolara düştü.

Kamunun döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 1.1 artarak 98.1 milyar dolara çıktı. Merkez Bankası'nın yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19.7 milyar dolar, döviz alacakları ise 9.9 milyar dolar oldu. Net döviz yükümlülükleri ise 9.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TÜZEL KİŞİLERİN DÖVİZ MEVDUATI ARTIŞI

Haftalık para ve banka istatistiklerine göre, net uluslararası rezervler 21 Şubat haftasında, bir önceki haftaya göre 6 milyar 178 milyon dolar azalarak 71 milyar 979 milyon dolara düştü. Swap hariç net rezervler ise bir önceki haftadaki 71.4 milyar dolardan 65.7 milyar dolara geriledi.

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta son dönemlerin en hızlı artışını gösterdi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre, toplam döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 3 milyar 704 milyon dolar arttı.

Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 42 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 2 milyar 662 milyon dolar yükseldi. Toplam döviz mevduatı ise 174 milyar 669 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta hisse senetlerinde 73.8 milyon dolar, tahvilde ise 179.8 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Hisse ve tahvilde, yabancı yatırımcılar iki haftadır üst üste net alıcı konumunda yer aldı.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERDE ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerine göre, 21 Şubat ile biten haftada sektörün toplam kredileri 27 milyar 377 milyon lira artarak 16 trilyon 690 milyar 918 milyon liraya yükseldi. Toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 168 milyar 365 milyon lira artarak 19 trilyon 871 milyar 247 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 21 Şubat itibarıyla 1 milyar 935 milyon lira artarak 2 trilyon 92 milyar 859 milyon liraya ulaştı. Bu hacmin 531 milyar 604 milyon lirası konut, 68 milyar 380 milyon lirası taşıt, 1 trilyon 492 milyar 874 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 456 milyon lira artarak 2 trilyon 373 milyar 931 milyon lira oldu.