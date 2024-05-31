Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra ilk

Bloomberg'in aktardığına göre, Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri, bu haftanın ilk dört gününde 5,3 milyar dolar artarak Mart 2020'de bu yana ilk kez pozitife geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:07
Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra ilk
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