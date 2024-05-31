Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra ilk
Bloomberg'in aktardığına göre, Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri, bu haftanın ilk dört gününde 5,3 milyar dolar artarak Mart 2020'de bu yana ilk kez pozitife geçti.
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