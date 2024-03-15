Prof. Dr. Hakan Kara'dan 'Merkez' çıkışı: 'Sürekli alttan ıskalıyor...'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:19

Güncelleme: 15.03.2024 - 16:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi şubat ayında 42,96 iken mart anketinde yüzde 44,19 oldu. Yıl sonu doları/TL beklentisi ise 40,53 TL oldu.

Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası tarafından açıklanan mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.

"SÜREKLİ ALTTAN ISKALAYAN ANKETE GÖRE.."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kara, grafik paylaşarak söz konusu anket sonuçlarının piyasayı ikna edemediğinin açık bir sonucu olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Enflasyonu sürekli alttan ıskalayan bir ankete göre bile tahminler her vadede hedeflerin belirgin üzerinde ise enflasyonla mücadelede daha ikna edici bir çerçeveye ihtiyaç olduğu açıktır."