Merkez Bankası, Takasbank piyasasında işlem yapmaya başladı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 12:17

Güncelleme: 14.08.2024 - 12:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladı.

TCMB açıklamasına göre, likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başlayan banka, sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası'nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebilecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın Üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında, "Gerektiğinde sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.