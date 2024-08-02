TCMB'nin TL depo alım ihalesine 21 milyarlık teklif

Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:21

Güncelleme: 02.08.2024 - 16:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

TCMB'nin bugün açtığı 120 milyar liralık ek TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 16 milyar 64 milyon lira oldu. İhaleye, 21 milyar 64 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,96, maksimum faiz oranı yüzde 50 ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.