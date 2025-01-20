Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:16

Güncelleme: 20.01.2025 - 11:16

2025 Ocak ayı TCMB faiz kararı için gözler Merkez Bankası Ocak ayı toplantı tarihinde. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası (TCMB), yeni yılda ilk faiz kararı toplantısı 23 Ocak’ta gerçekleştirecek. PPK toplantısına Fatih Karahan başkanlık edecek.

2025 MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ

23 Ocak

6 Mart

17 Nisan

19 Haziran

24 Temmuz

11 Eylül

23 Ekim

11 Aralık