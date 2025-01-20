Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı için gözler kritik toplantıda. 2025'in ilk toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak?
2025 Ocak ayı TCMB faiz kararı için gözler Merkez Bankası Ocak ayı toplantı tarihinde. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak?
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası (TCMB), yeni yılda ilk faiz kararı toplantısı 23 Ocak’ta gerçekleştirecek. PPK toplantısına Fatih Karahan başkanlık edecek.
2025 MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ
23 Ocak
6 Mart
17 Nisan
19 Haziran
24 Temmuz
11 Eylül
23 Ekim
11 Aralık
Etiketler: #merkez bankası #Faiz kararı
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