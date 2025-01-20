Son dakika depremler! Sivas'ta deprem mi oldu? 20 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Ocakv2025 cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 20 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son dakika depremler! Sivas'ta deprem mi oldu? 20 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 09:04

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Ocak'ta meydana gelen depremler...

20 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:30:15   -.-  3.8  3.9   KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)                    

08:26:43   -.-  2.7  -.-   ADALAR-KIRIKHAN (HATAY)                          

08:15:58  -.-  1.8  -.-   GUNEY-TURGUTLU (MANISA)                          

07:56:43 -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                       

07:39:24   -.-  0.9  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                        

07:36:03  -.-  1.3  -.-   KOSEALI-SALIHLI (MANISA)                         

07:18:38   -.-  3.2  3.2   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                          

06:39:43 -.-  1.5  -.-   YUKARIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG)               

05:43:33  -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                       

05:31:00   -.-  1.5  -.-   YUNANISTAN                                       

04:48:16  -.-  1.1  -.-   AKOVA-DARENDE (MALATYA)                          

04:48:12   -.-  1.2  -.-   DERINKUYU-TAVAS (DENIZLI)                        

04:46:00  -.-  1.6  -.-   BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

04:31:07   -.-  3.2  3.2   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                          

04:26:57     -.-  1.1  -.-   CAKMAK-(MUGLA)                                   

04:08:17   -.-  1.3  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:05:48   -.-  1.4  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                       

04:03:00   -.-  1.2  -.-   OZBASI-KOZAN (ADANA)                             

04:01:01   -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                       

03:58:44   -.-  1.4  -.-   IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

03:33:52  -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                       

03:20:15   -.-  1.2  -.-   ORUCLU-FEKE (ADANA)                              

03:15:37   -.-  1.1  -.-   GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)                         

03:12:47   -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                          

03:08:34   -.-  1.4  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                      

02:58:25    -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                          

02:37:25  -.-  1.3  -.-   KARAAGIL-KARAYAZI (ERZURUM)                      

02:09:15    -.-  1.5  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

02:00:04  -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                         

01:52:19    -.-  2.0  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)               


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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