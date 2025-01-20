Son dakika depremler! Sivas'ta deprem mi oldu? 20 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 20.01.2025 - 09:04

Güncelleme: 20.01.2025 - 09:04

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Ocak'ta meydana gelen depremler...

20 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:30:15 -.- 3.8 3.9 KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)

08:26:43 -.- 2.7 -.- ADALAR-KIRIKHAN (HATAY)

08:15:58 -.- 1.8 -.- GUNEY-TURGUTLU (MANISA)

07:56:43 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN

07:39:24 -.- 0.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

07:36:03 -.- 1.3 -.- KOSEALI-SALIHLI (MANISA)

07:18:38 -.- 3.2 3.2 ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

06:39:43 -.- 1.5 -.- YUKARIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG)

05:43:33 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

05:31:00 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN

04:48:16 -.- 1.1 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA)

04:48:12 -.- 1.2 -.- DERINKUYU-TAVAS (DENIZLI)

04:46:00 -.- 1.6 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)

04:31:07 -.- 3.2 3.2 ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

04:26:57 -.- 1.1 -.- CAKMAK-(MUGLA)

04:08:17 -.- 1.3 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:05:48 -.- 1.4 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

04:03:00 -.- 1.2 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA)

04:01:01 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN

03:58:44 -.- 1.4 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:33:52 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

03:20:15 -.- 1.2 -.- ORUCLU-FEKE (ADANA)

03:15:37 -.- 1.1 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)

03:12:47 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

03:08:34 -.- 1.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

02:58:25 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

02:37:25 -.- 1.3 -.- KARAAGIL-KARAYAZI (ERZURUM)

02:09:15 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

02:00:04 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

01:52:19 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)