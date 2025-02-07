Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti: 'Otopilotta' değiliz...

Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:56

Güncelleme: 07.02.2025 - 12:22

Merkez Bankası, 2025 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkardığını açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 12 olarak korundu. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda, "Otopilotta değiliz, veri odaklı gidiyoruz. İhtiyatlı olmak önemli" dedi.

2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında, Merkez Bankası 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026’da ise yüzde 12’ye gerileyeceğini öngörmüştü.

KARAHAN’IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor: İç talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ve enflasyonun ana eğiliminin düşüş trendinde olduğunu belirten Karahan, sıkı para politikasının dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacağını vurguladı.

Küresel Ticaret Politikalarına Dair Belirsizlik: Küresel büyümenin kademeli olarak toparlanacağı öngörülürken, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin arttığına dikkat çekildi.

Enerji Fiyatları Dalgalı Seyir İzliyor: Enerji fiyatlarındaki son dönemdeki dalgalanmalar, global ekonomik gelişmelerle paralel olarak izlenmeye devam edilecek.

Cari Açıkta Artış Beklentisi: İç talepteki denge seyir sürecek ve cari açıkta artış bekleniyor, ancak bu artışın sıkı parasal duruşun etkisiyle sınırlı olacağı ifade edildi.

Enflasyonun Yavaşlayacağı Öngörülüyor: Karahan, 2025 yılı ikinci çeyreğinde enflasyonun tekrar yavaşlayacağını ve hizmet enflasyonunun güç kaybedeceğini öngördüklerini açıkladı.

Kira Enflasyonunda Yavaşlama: Kira enflasyonunun yüksek olmakla birlikte, yavaşlama eğiliminde olduğu ve Ocak ayında kira sözleşme yenileme oranlarının etkili olduğu belirtildi.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Karahan, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 24, 2026 yılında ise yüzde 12 olacağını tahmin ettiklerini belirterek, 2027 yılı için ise yüzde 8'lik bir hedef öngördüklerini açıkladı. Ayrıca, enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağı tahmin ediliyor.

Tahmin Aralıkları

2025: Yüzde 19-29

2026: Yüzde 6-18