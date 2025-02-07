TCMB'de 31 ay sonra bir ilk: Kur korumalı mevduat 1 trilyon liranın altına düştü!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:54

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:54

Kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi 31 ayın ardından 1 trilyon liranın altına düştü. Merkez Bankası’na 2023 yılında 833 milyar lira zarar ettiren KKM’nin bu yıl sona ermesi beklenirken, dövize duyarlı mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 40,7’ye geriledi.

Aralık 2021’de TL’ye talebi artırmak amacıyla devreye alınan KKM, 17 Haziran 2022’den sonra ilk kez 1 trilyon liranın altına indi. Merkez Bankası, KKM’nin bu yıl sona ereceğini öngörürken, 31 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 25 milyar 250,8 milyon liralık bir düşüş yaşandı.

KKM'DE AZALMA HIZLANDI

KKM, düşük faiz politikası uygulanırken devreye alınmış, döviz kurlarında yaşanan hızlı artışa karşı TL’ye cazibe kazandırmayı hedeflemişti. TL cinsi mevduatlara sağlanan döviz getirisi ve vergi avantajları, başlangıçta büyük ilgi gördü. İlk aşamada bireysel yatırımcılara sunulan sistem, daha sonra şirketleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Ancak Mayıs 2023 seçimlerinin ardından ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerle birlikte KKM’den çıkış süreci hızlandı. 18 Ağustos 2023’te 3,4 trilyon lirayla zirveye ulaşan KKM bakiyesi, 31 Ocak haftasında 2,41 trilyon lira azalarak 1 trilyon liranın altına indi. Merkez Bankası, bu süreçte KKM’den çıkan miktarın yalnızca yüzde 15’inin dövize yöneldiğini açıkladı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SON DURUM

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 31 Ocak haftasında 162 milyar 931 milyon lira artarak 16 trilyon 367 milyar 179 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde toplam mevduat 337 milyar 24 milyon lira azalarak 19 trilyon 48 milyar 105 milyon liraya geriledi.

Öte yandan, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de 31 Ocak haftasında 1 milyar 585 milyon dolar düşüşle 165 milyar 975 milyon dolara geriledi. Net uluslararası rezervler ise 1 milyar 969 milyon dolar azalarak 71 milyar 733 milyon dolara düştü. Buna karşın swap hariç net rezervler 63 milyar dolardan 65,3 milyar dolara yükseldi.