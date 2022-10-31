Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı
Merkez Bankası, Bankalar Birliği'ne "Off saatlerde yüksek tutarlı döviz alım-satım işlemi" ve "kredi kullandırılan müşteriye mevduat zorunluluğu" gibi bazı uygulamalar tespit edildiği uyarısı yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara müfettişlerin bazı uygulamalara ilişkin tespitleriyle ilgili uyarı yaptı.
Bloomberght'nin TCMB'den Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderilen belgeden aktardığına göre, kredi kullandırımlarında mevduat zorunluluğu da olmak üzere bazı konularda uyarı yapıldı.
Yazıda "Makro ihtiyati tedbirlerin sektör tarafından uygulanma şeklinin TCMB müfettişleri tarafından yakından takip edildiği, bankalara mevcut politikaların etkinliği ve finansal sistemin sağlık işleyişi açısının öneminin hatırlatılmasında fayda görüldüğü" belirtildi.
Yazıda "Kredi kullandırılan müşterilerin elde ettikleri fonları kur korumalı mevduatta kullanmasına izin verildiği, kredi kullandırılan müşterilere kredi konusu fonların bir kısmının ya da tamamının bir süre vadesiz mevduat olarak değerlendirilmesi yükümlülüğünün getirildiği, menkul kıymet tesisi mevzuatında yer alan TL mevduat kaynaklı yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla piyasa mevduat faizinin çok üzerinde oranlarla TL mevduat toplandığı, yurt dışı yerleşik bankalar ile off saatlerde yüksek tutarlı döviz alım-satım işlemlerine devam ettiği konularının tespit edildiği" belirtildi.
TCMB bu uygulamaların bankanın düzenlemelerinin ruhuna uygun olmadığı ve bankanın düzenleme talimatlarına uyulmasına azami dikkat gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
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