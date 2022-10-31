8 bin TL işlem ücretini ödemeden güzellik merkezinden kaçtı
Antalya'da, güzellik merkezine giden 2 kadından biri, 8 bin TL'lık işlem sonrası kahve içme bahanesiyle kaçtı. 'Sen de kaç' diye mesaj attığı arkadaşı ise işyerinden ayrılmak isterken yakalanıp, polise teslim edildi. Olayın emek hırsızlığı olduğunu söyleyen kuaför Ahmet Karaarslan, işlem ücretinin alınıp Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanmasını istedi.
Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde, 17 Ekim'de, akşam saatlerinde; 25 yıllık kuaför Ahmet Karaarslan'ın güzellik merkezine randevu alıp gelen 2 kadın, saçlarına kaynak ve çeşitli işlemlerin yapılmasını istedi.
'DIŞARIDA KAHVE İÇECEĞİM' DEDİ
Kadınların talebiyle kuaför çalışanları, yaklaşık 2 saat sonunda belirtilen işlemleri tamamladı. Kadınlardan 1'i arkadaşının da çantasını alıp, 'Dışarıda kahve içeceğim' diyerek kapının önüne çıktı.
Burada bir süre oturan kadın, daha sonra taksiye binerek kaçtı. Kaçan kadının 'Ben kaçtım sen de kaç' mesajı attığı arkadaşı, çalışanlara ödemeyi sonra yapacağını belirterek iş yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
İşyeri sahibi Ahmet Karaarslan'ın durumu bildirmesiyle adrese gelen polis, adı açıklanmayan kadını polis merkezine götürdü. İfadesi alınan kadın, ücreti 7 Kasım'a kadar getireceğini söyleyince serbest bırakıldı.
'EMEK HIRSIZLIĞI'
Yapılan işlemlerin ücretinin 8 bin TL olduğunu belirten kuaför Ahmet Karaarslan, "2 arkadaş gelip kaynak ve diğer işlemleri yaptırdı. Bunlardan biri kaçarken diğerini yakaladık. Bunlardan şikayetçi oldum. Paranın alınmasını ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanmasını istiyorum. Ben parada değilim. Meslek haline getirdiler. 20-25 arkadaşımın canı yandı. Başka kimsenin canı yanmasın istiyorum. Emek hırsızlığı bu. Burada emek var ve bunun çalınmasını istemem" diye konuştu.
O anlar işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kadınlardan birine işlem yapılmasının ardından bir süre kapının önünde oturduğu, bir şeyler içtiği, sonrasında uzaklaştığı görüldü.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- O özellikler iptal edildi!
- AKP'den Deniz Demir açıklaması
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- Yargıtay'dan emsal 'fazla mesai' kararı!
- Ünlü şarkıcının izdihamda öldüğü ortaya çıktı!
- 'Yurtdışından ekip geldi' iddiası...
- Anıtkabir’in yolunu unuttu