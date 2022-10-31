8 bin TL işlem ücretini ödemeden güzellik merkezinden kaçtı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 17:44

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde, 17 Ekim'de, akşam saatlerinde; 25 yıllık kuaför Ahmet Karaarslan'ın güzellik merkezine randevu alıp gelen 2 kadın, saçlarına kaynak ve çeşitli işlemlerin yapılmasını istedi.

'DIŞARIDA KAHVE İÇECEĞİM' DEDİ

Kadınların talebiyle kuaför çalışanları, yaklaşık 2 saat sonunda belirtilen işlemleri tamamladı. Kadınlardan 1'i arkadaşının da çantasını alıp, 'Dışarıda kahve içeceğim' diyerek kapının önüne çıktı.

Burada bir süre oturan kadın, daha sonra taksiye binerek kaçtı. Kaçan kadının 'Ben kaçtım sen de kaç' mesajı attığı arkadaşı, çalışanlara ödemeyi sonra yapacağını belirterek iş yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

İşyeri sahibi Ahmet Karaarslan'ın durumu bildirmesiyle adrese gelen polis, adı açıklanmayan kadını polis merkezine götürdü. İfadesi alınan kadın, ücreti 7 Kasım'a kadar getireceğini söyleyince serbest bırakıldı.

'EMEK HIRSIZLIĞI'

Yapılan işlemlerin ücretinin 8 bin TL olduğunu belirten kuaför Ahmet Karaarslan, "2 arkadaş gelip kaynak ve diğer işlemleri yaptırdı. Bunlardan biri kaçarken diğerini yakaladık. Bunlardan şikayetçi oldum. Paranın alınmasını ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanmasını istiyorum. Ben parada değilim. Meslek haline getirdiler. 20-25 arkadaşımın canı yandı. Başka kimsenin canı yanmasın istiyorum. Emek hırsızlığı bu. Burada emek var ve bunun çalınmasını istemem" diye konuştu.

O anlar işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kadınlardan birine işlem yapılmasının ardından bir süre kapının önünde oturduğu, bir şeyler içtiği, sonrasında uzaklaştığı görüldü.