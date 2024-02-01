Merkez Bankası'ndan kredi ve mevduat açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.
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