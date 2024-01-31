Enflasyonda yükseliş devam edecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:21

Güncelleme: 31.01.2024 - 12:29

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYONDA ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.

EN DÜŞÜK BEKLENTİ YÜZDE 5,2 OLDU

Bloomberg HT'nin ocak ayı enflasyon anketi yayımlandı.

Buna göre, ankete katılan 23 kurumun medyan beklentisi ocakta TÜFE’nin aylık yüzde 6,50 yıllık 64,57 seviyesinde artacağı yönünde oldu.

Ocak ayı için en düşük aylık beklenti yüzde 5,2 olarak tahmin edilirken, en yüksek beklenti yüzde 9,5 seviyesinde öngörüldü. Öte yandan ocak ayında yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 66,6, en düşük ise yüzde 47,5 seviyesinde tahmin edildi.

Bu anket döneminde 2024 yılsonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise 21 kurumun katılımıyla bir önceki anket dönemine göre 1 puan artışla yüzde 43 oldu. Ayrıca 20 kurumun katılımıyla gerçekleşen 2024 yılı enflasyonunda zirve tahmini bir önceki anket dönemine göre artarak yüzde 73 oldu; önceki anket dönemindeki tahmin yüzde 71,30 seviyesindeydi.

Son olarak katılımcılara enflasyonda zirve beklenen ay da soruldu. Beklentilerini ileten 18 kurumun 17’si enflasyonun Mayıs ayında zirve yapmasını bekliyor. 1 kurum ise enflasyonda zirveyi haziran ayında bekliyor.