Merkez Bankası’ndan rekor günlük döviz satışı: '10 milyar dolar civarında...'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:44

Güncelleme: 19.03.2025 - 14:44

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan döviz piyasasında sert yükselişle TL karşısında dolar 41 lirayı, euro 44 lirayı aşarak rekor tazeledi. Kayıpların artması sonrası Merkez Bankası döviz satarak devreye girdi.

Bankacılar TL'deki çift haneli değer kaybı ardından Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği döviz satışlarının günlük olarak rekor düzeye ulaştığına dikkat çekti. Döviz satışının 5 milyar doları aştığı, 10 milyar doları bulmuş olabileceği belirtildi.

MERKEZ BANKASI 'MÜDAHALESİ'

Dövizde rekor seviyelerin görülmesinin ardından ekonomistlere göre Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası kademeli olarak düşen dolar 39'un altında, euro 42 seviyesinde seyrediyor.

Bankacılar TL'deki çift haneli değer kaybı ardından Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği döviz satışlarının günlük olarak rekor düzeye ulaştığına dikkat çektiler.

İşlemciler, kura doğrudan müdahale görmediklerini, ancak kamu bankaları aracılığıyla var olan döviz alım satım yöntemleri sonucunda bugünkü işlemlerin "rekor seviyelerde bir döviz satışına" işaret ettiğine dikkat çektiler.

'DÖVİZ SATIŞI 10 MİLYAR DOLARI BULMUŞ OLABİLİR'

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu bankacılar döviz satışının tam tutarını kestiremediklerini belirtseler de tutarın günlük 5 milyar doları aştığı görüşündeler. Bazı bankacılar döviz satışının bugün 10 milyar doları bile bulmuş olabileceğini belirtiyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Kamu üzerinden yapılan döviz satışı normal günlerin çok üzerine ulaştı. Ancak bugün doğrudan müdahale görmedik. Bugün döviz satışının 5 milyar doları aştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Günü 10 milyar dolar civarında döviz satışı ile bitirmemiz şaşırtıcı olmaz" dedi.

Bir başka işlemci ise "Gün içi likidite kaybolduğunda kamu döviz satışının başladığını gördük. Rakamsal olarak nihai bir tutara ulaşmak zor ancak 5 milyar doların üzerinde döviz satışı yapıldığını söyleyebiliriz. Bu tutar gün sonunda çok daha yüksek çıkabilir” dedi.

Merkez Bankası ihracatçı dövizleri ve KKM ödemeleri gibi birçok kanaldan döviz alım satımı gerçekleştiriyor. Bu alım satım işlemleri son 1,5 yılda TCMB rezervlerine 140 milyar doların üzerinde rezerv katkısı sağladı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolara, swap hariç net rezerv de 71 milyar 498 milyon dolara çıkmıştı.