Ünlü oyuncudan İmamoğlu paylaşımı: 'Korkunç günler'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:19

Güncelleme: 19.03.2025 - 14:19

Dün akşam üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine sabah saatlerinde polis ekibiyle baskın yapıldı. İmamoğlu, evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada birçok ünlü isim tepki gösterdi. Tepki gösteren ünlü isimler arasında oyuncu Özge Özpirinçci de vardı.

"UTANÇ DOLU VE KORKUNÇ GÜNLER"

Özpirinçci, yaptığı paylaşımda, "Yaşadığımız bu adaletsiz, hukuksuz, utanç dolu ve korkunç günleri evlatlarımıza anlatırken 'ama bunların hepsi geride kaldı ve bak dediği gibi her şey çok güzel oldu' demek istiyorum!" ifadelerini kullandı.