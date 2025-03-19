Meclis'te 'Ekrem İmamoğlu' tepkisi... Tüm CHP'li vekiller kürsüde!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:23

Güncelleme: 19.03.2025 - 14:53

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Meclis'te söz alarak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında tüm CHP'li milletvekilleri de kürsüye çıktı. CHP'li vekillere, DEM Partili vekiller de alkışla ve zılgıt çekerek destek verdi.

GENEL KURUL KAPANDI

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP'lilerin tepkisinin ardından çıkan tartışmalar nedeniyle oturuma ara verdi.

CHP milletvekillerinin İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmesin nedeniyle, TBMM Genel Kurulu, yarın saat 14.00'te açılmak üzere kapandı.

"NE YAPARSANIZ YAPIN, KORKMAYACAĞIZ"

"Bu ülkenin cumhurbaşkanı adayının önünü kesemezsiniz" diyen Başarır, konuşmasında şunları kaydetti:

"Baskın yapıldı. Avukatlar, milletvekilleri eve giremedi. O dakikadan sonra şehrin Avrupa yakasındaki metrolar iptal edildi. O dakikadan sonra internet zayıflatıldı. Üzülerek söylüyorum, bu uygulamalar darbe döneminde yapılmaktadır. Bugün, bugün yapılan bu saldırı, bu operasyon, 12 Mart, 12 Eylül, 12 Eylül'ün ardından 19 Mart günü de tarihe kara bir leke olarak geçecektir. 19 Mart darbesi olarak anılacaktır. Değerli arkadaşlar, maalesef ki iktidar otokratik bir rejime geçme çabasındadır. Türkiye, Türkiye'nin birinci partisi atanmış, seçilmiş bazı yargıçlarla darbeye uğramıştır. Burada Cumhuriyet Halk Partisi bitirilmeye çalışılırken, ki bitiremezsiniz, Türkiye Cumhuriyeti'ni bitiriyorsunuz. Dünyaya rezil ediyorsunuz.

Bugün dünya, Türkiye'de yaşananları konuşuyor. Lütfen Avrupa basınına, dünya basınına bakın. Türkiye'yi ne hale getirdiniz? Demokrasiyi ne hale getirdiniz? Hukuku, 102 yıllık cumhuriyeti, demokrasiyi ayaklar altına aldınız. Değerli arkadaşlar, ne yaparsanız yapın. Bakın biz dimdik ayaktayız. Korkmayacağız. Sinmeyeceğiz. 86 milyon direneceğiz. Biz burada bu darbeyi sadece bize oy veren seçmene anlatmıyoruz. AKP'ye, MHP'ye, Yeniden Refah'a, Deva'ya, İyi Parti'ye, 86 milyona anlatıyoruz. Biz onlara sesleniyoruz. Sizin hakkınız, iradeniz gasp edilmiştir. Bu ülkede diplomalar iptal ediliyor. Bu ülkede tapulara el konuluyor. Bu ülkede gazetecilerin pasaportları iptal ediliyor.

"ZULMÜNÜZDE BOĞULACAKSINIZ"

Bu ülkede televizyon kanallarına kayyumlar atanıyor. Bu ülkede belediye başkanları tutuklanıyor. Milletvekilleri cezaevinde. Bu ülkeyi ne hale getirdiniz? Siz getirdiniz. Siz getirdiniz. Bakın, zulmünüzde boğulacaksınız. Bu halk sizi affetmeyecek. 86 milyon sizi affetmeyecek. Çünkü, çünkü artık faşist bir rejime geçtiniz. O koltukta oturmak için demokrasinin tüm kurallarını, kuralanlarını bir kenara ittiniz. Değerli arkadaşlar, yakışmıyor. Size yakışmıyor. Bakın bu gruba. Bu grup, bu grup bu ülkeyi mutlakiyetten demokrasiye geçirdi, cumhuriyete geçirdi.

Siz ise bu ülkeyi cumhuriyetten, demokrasiden mutlakiyete geçiriyorsunuz arkadaşlar. Utanç diyorum arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu sizin için kabus olabilir. Tek adam için kabus olabilir ama 86 milyon için umuttur. Siz umutları yargı kararlarıyla söndüremezsiniz. Seçilmiş hakimlerle, atanmış hakimlerle, atanmış rektörlerle, bu ülkenin cumhurbaşkanı adayının önünü kesemezsiniz. Siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz. 26 milyonla alay ediyorsunuz. Siz 86 milyonun iradesini küçük görüyorsunuz ama o kadar zavallısınız ki, o kadar yüreksizsiniz ki, o kadar güçsüzsünüz ki, halkın karşısında bittiğiniz için İstanbul'a atadığınız bir bakan yargıcının kararını uygulatacak kadar güçsüz, zavallısınız. Değerli, değerli arkadaşlar, bizim derdimiz 86 milyon.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: "86 MİLYONUN TEPKİLERİYLE GİDECEKSİN"

Birileri atadığı rektörlerin, kirli mahkeme kararlarının arkasına sığınarak darbe yapabilir. Sizin arkanızda bu dakikadan sonra darbe ve darbeyi hazırlayan atadığınız yargıçlar var. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun arkasında 86 milyon var. Halk var, halk var, halk var. Biz halka güveniyoruz. Biz hakka güveniyoruz. Siz ise hakkı da, halkı da, iradeyi de, demokrasiyi de bir kenara ettiniz. Ben buradan tek adama sesleniyorum. Sen zulmünle gideceksin. 86 milyonun tepkileriyle gideceksin. Sayın milletvekillerini yerlerine davet ediyorum."