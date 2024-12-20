Merkez Bankası'ndan yeni sosyal medya hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin, "TCMB Ekonomik Araştırmalar" ismini taşıyan yeni bir X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yeni sosyal medya hamlesi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

TCMB'nin X hesabında yer alan açıklamada, Merkez Bankası çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin "@TCMB_Arastirma" isimli X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede, TCMB resmi X (Twitter) hesapları; Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi), CentralBankofTürkiye (@CentralBank_TR), Merkezin Güncesi (@TCMBBlog) ve TCMB Ekonomik Araştırmalar'dır (@TCMB_Arastirma)" ifadesi yer aldı.



Etiketler: #merkez #merkez bankası #TCMB

İlgili Haberler

Son Dakika... Beylikdüzü’nde 'el bombası' paniği: Güvenlik önlemi alındı!

Son Dakika... Beylikdüzü’nde 'el bombası' paniği: Güvenlik önlemi alındı!
Meltem Cumbul'un ilk kitabı “Bent Oyununda Fütursuz Oyunculuk” raflarda!

Meltem Cumbul'un ilk kitabı “Bent Oyununda Fütursuz Oyunculuk” raflarda!
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Aralık Perşembe günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Aralık Perşembe günü maç programı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler