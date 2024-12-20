Merkez Bankası'ndan yeni sosyal medya hamlesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin, "TCMB Ekonomik Araştırmalar" ismini taşıyan yeni bir X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığını duyurdu.
TCMB'nin X hesabında yer alan açıklamada, Merkez Bankası çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin "@TCMB_Arastirma" isimli X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu çerçevede, TCMB resmi X (Twitter) hesapları; Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi), CentralBankofTürkiye (@CentralBank_TR), Merkezin Güncesi (@TCMBBlog) ve TCMB Ekonomik Araştırmalar'dır (@TCMB_Arastirma)" ifadesi yer aldı.
TCMB Ekonomik Araştırmalar resmi X hesabı yayında: @TCMB_Arastirma https://t.co/oEZsXe35YP pic.twitter.com/sSS3zZOGqk— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) December 19, 2024
Etiketler: #merkez #merkez bankası #TCMB
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