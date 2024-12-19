Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Aralık Perşembe günü maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası beşinci eleme turu ve UEFA Konferans Ligi’nde bugün kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonunda ise temsilcimiz Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanında sahaya çıkacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün 4 kritik karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. İskenderunspor, Hatayspor, Kırklarelispor, Adana Demirspor, 24 Erzincanspor, Çorum FK, Bucaspor ve Göztepe sahaya çıkacak. Konferans Ligi’nin lig aşamasında son maçları bugün oynanacak. Chelsea, Shamrock Rovers takımını konuk ederken Başakşehir ise Cercle Brugge ile karşı karşıya gelecek.
İşte 19 Aralık Perşembe günü maç programı:
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
13:00 İskenderunspor - Hatayspor
14:30 Kırklarelispor - Adana Demirspor
17:00 24 Erzincanspor - Çorum FK
20:00 Bucaspor - Göztepe
UEFA KONFERANS LİGİ
23:00 Heidenheim - St. Gallen
23:00 TSC - Noah
23:00 Rapid Wien - Kopenhag
23:00 Panathinaikos - Dinamo Minsk
23:00 Molde - Mlada Boleslav
23:00 Lugano - Paphos
23:00 LASK - Vikingur
23:00 Larne - KAA Gent
23:00 Jagiellonia - Olimpija Ljubljana
23:00 APOEL - FC Astana
23:00 Hearts - Petrocub
23:00 Guimarães - Fiorentina
23:00 Djurgarden - Legia Varşova
23:00 Chelsea - Shamrock Rovers
23:00 CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR
23:00 NK Celje - TNS
23:00 Borac Banja Luka - Omonia
23:00 Real Betis - Helsinki
PORTEKİZ LİGİ
20:00 Nacional - Benficaİ
İTALYA KUPASI
23:00 İnter - Udinese
İNGİLTERE LİG KUPASI
23:00 Tottenham - Manchester United
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