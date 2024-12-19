Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Aralık Perşembe günü maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası beşinci eleme turu ve UEFA Konferans Ligi’nde bugün kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonunda ise temsilcimiz Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanında sahaya çıkacak.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Aralık Perşembe günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 13:49

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün 4 kritik karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. İskenderunspor, Hatayspor, Kırklarelispor, Adana Demirspor, 24 Erzincanspor, Çorum FK, Bucaspor ve Göztepe sahaya çıkacak. Konferans Ligi’nin lig aşamasında son maçları bugün oynanacak. Chelsea, Shamrock Rovers takımını konuk ederken Başakşehir ise Cercle Brugge ile karşı karşıya gelecek.

İşte 19 Aralık Perşembe günü maç programı:

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13:00 İskenderunspor - Hatayspor

14:30 Kırklarelispor - Adana Demirspor

17:00 24 Erzincanspor - Çorum FK

20:00 Bucaspor - Göztepe

UEFA KONFERANS LİGİ

23:00 Heidenheim - St. Gallen

23:00 TSC - Noah

23:00 Rapid Wien - Kopenhag

23:00 Panathinaikos - Dinamo Minsk

23:00 Molde - Mlada Boleslav

23:00 Lugano - Paphos

23:00 LASK - Vikingur

23:00 Larne - KAA Gent

23:00 Jagiellonia - Olimpija Ljubljana

23:00 APOEL - FC Astana

23:00 Hearts - Petrocub

23:00 Guimarães - Fiorentina

23:00 Djurgarden - Legia Varşova

23:00 Chelsea - Shamrock Rovers

23:00 CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR

23:00 NK Celje - TNS

23:00 Borac Banja Luka - Omonia

23:00 Real Betis - Helsinki

PORTEKİZ LİGİ

20:00 Nacional - Benficaİ

İTALYA KUPASI

23:00 İnter - Udinese

İNGİLTERE LİG KUPASI

23:00 Tottenham - Manchester United 


Etiketler: #UEFA Konferans Ligi #ziraat türkiye kupası #İngiltere Lig Kupası

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