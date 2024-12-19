Meltem Cumbul'un ilk kitabı “Bent Oyununda Fütursuz Oyunculuk” raflarda!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 16:17

Güncelleme: 19.12.2024 - 16:17

Meltem Cumbul’un yazdığı “Bent Oyununda Fütursuz Oyunculuk” raflardaki yerini aldı. Cumbul, 22 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Penguen Kitabevi Suadiye’de gerçekleşecek imza günüyle de okuyucularıyla buluşacak.

“Bent Oyununda Fütursuz Oyunculuk” KİTABININ KONUSU

Stanislavski’nin yüzyıl önce dediği gibi, “Aktör, karakterlerin deneyimlediğini deneyimlemelidir” ya da Eric Morris’in söyleyişiyle “Aktör, karakterin deneyimlediğini deneyimleyebilmenin bir yolunu bulmalıdır ve ‘Sistem’in özü de budur.” Bu çalışma da böylesi bir deneyimin serüveni olarak ortaya çıktı: İstanbul’da bir tiyatro kurmak için yola çıkan D22 Tiyatrosu için Meltem Cumbul tarafından sahneye konulan Martin Sherman’ın Bent adlı oyununun ‘Sistem’ üzerinden çözümlemesi. Bu anlamda kitap, yönetmen Meltem Cumbul’un Füturs uzluk kavramı üzerinden bir tiyatronun kuruluşuna, bir oyunun sahnelenme sürecine, oyuncu ve yönetmen deneyimine, dramaturjik bir zemini inşa etme anlatımına odaklanıyor. Meltem Cumbul yıllar içerisinde oluşturduğu oyuncu, eğitmen kimliğine bu defa yönetmen olarak kuramcı kimliğini ekliyor... Yıllarca birlikte çalıştığı Eric Morris ve onun ‘Sistem’ adını verdiği yöntemle Bent oyununu Dramaturjik Öğelerin ve Toplumsal Boyutların Çözümlenmesi alt başlığıyla irdeliyor. Kitap prova, gösteri ve felsefi alanları olan fütursuz oyunculuğun kuram ile uygulamayı bir arada düşünen, bunu hayata geçiren, zorlukları kullanılır hale getiren, oyuncuların bu süreçteki enstrüman ve işçilik çalışmalarını, pratik çözümleri, sahne buluşlarının çıkış dinamiklerini mekan olarak Galata Hamursuz Fırını’nda D22 Tiyatrosu’nun kurulduğu alanda tiyatronun mekan sanatı olduğuna inanan yönetmenin anlatımıyla bize gösteriyor.