Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesinde doğalgaz vurgusu

Yayınlanma: 06.06.2023 - 11:06

Güncelleme: 06.06.2023 - 11:06

Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı enflasyonun raporunu açıkladı.

Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri değerlendirmesinde TCMB, enflasyonda doğalgaz vurgusu yaptı.

Bedelsiz doğalgazın belirgin düşürücü etki yaptığını vurgulayan banka gıda fiyatlarının 2023'ün ilk aylarına göre daha olumlu olduğunun iddia etti. Açıklamada "Mayıs ayında, meskenlere doğalgazın bedelsiz olarak sunulması tüketici enflasyonu üzerinde belirgin bir düşürücü etki oluşturmuştur" dendi.

"GIDA FİYATLARI DAHA OLUMLU"

Bu dönemde, yıllık enflasyon temel mal ve hizmetlerde yükselirken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda gerilediği belirtildi.

Gıda fiyatlarının mayıs ayında yılın ilk aylarına kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilediği belirtilerek "Temel mal grubu enflasyonundaki artışta, yöntem değişikliği sonucu yeni sezon geçişinin mayıs ayına kaydığı giyim ve ayakkabı alt grubunun yanı sıra otomobil kaleminin sürüklediği dayanıklı tüketim malları etkili olmuştur. Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık yükseliş mayıs ayında güçlenirken, artışların grup geneline yayıldığı izlenmiştir" ifadeleri yer aldı.