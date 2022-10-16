Merkez Bankası'nın faiz kararı merak konusu
Son toplantının ardından Merkez Bankası politika faiz oranını sürpriz kararla yüzde 13'den 12'ye düşürdü. İki toplantıda da faiz oranlarının indirilmesinin ardından Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı tahmini araştırılıyor.
Piyasalar Merkez Bankası faiz kararı toplantısı tarihine kilitlenmiş durumda. Ekonomi gündemini yakından takip edenler Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarihi merak ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı 20 Ekim'de yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14:00'te açıklanacak.
PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,78 oldu.
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 2,94 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,39'a, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,73'ten yüzde 67,78'e çıktı.
TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 36,74'ten yüzde 37,34'e, 24 ay sonrası için de yüzde 20,63'ten 21,17'ye yükseldi.
YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 23'Ü AŞTI
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,07'den 23,61'e çıktı.
Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 29,7 milyar dolar oldu.
POLİTİKA FAİZİ CARİ AY BEKLENTİSİ
Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e yükseldi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye düştü.
TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu için yüzde 11,22 ve 3 ay sonrasına yönelik ise yüzde 9,41 olarak belirlendi.
MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ
20 Ekim 2022
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