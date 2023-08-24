Para ve Piyasa Uzmanı Yılmaz, Cumhuriyet TV'de Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi: Piyasalara büyük sürpriz...

Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:26

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:26

Hafize Gaye Erkan başkanlığında üçüncü kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini piyasada ortalama beklenti 250 baz puan iken 750 baz puan artışla yüzde 25'e yükseltti. Böylelikle faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Böylece Merkez Bankası üç ayda 16.5 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

PİYASALARA BÜYÜK SÜRPRİZ!

Merkez Bankası faiz kararının piyasalar açısından büyük sürpriz olduğunu ifade eden Para ve Piyasa Uzmanı Reşat Yılmaz, "Piyasaların beklentisi 250 baz puan şeklindeydi ancak 750 baz puan arttırılınca piyasalar bunu ciddi anlamda olumlu karşıladı. Dolar kurunda sert düşüş yaşandı. Ancak hala dolarda alım-satım arasındaki makas açık. Eğer dışarıya bir güven verilirse piyasa bunu olumlu karşılar" diye konuştu.

TÜRK LİRASI ERİMEYE DEVAM EDİYOR

Son birkaç yılda uygulanan para politikalarının yanlış olduğunu belirten Yılmaz, "Politika faizinin tek haneye düşmesi piyasayı küstürmüştü. Öte yandan ekonomi yönetimi yapboz tahtası olmuştu. Kur korumalı sistemi zaman içerisinde sonlandırılacaktır şeklinde piyasada bir beklenti var. Politika faizinin yüzde 25 bandına çıkması da yeterli değil. Çünkü Türk lirası erimeye devam ediyor. Eğer politika faizi yüzde 30'un üzerine çıkarsa Türk lirasına da bir güven gelecektir" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yılmaz, "Dolara kısa zaman içerisinde kalıcı şekilde aşağı düşürme şansımız yok" dedi ve şöyle devam etti:

"Hala dolarda alım yönünde bir talep var. Bu da Türk lirasındaki hızlı erimeden kaynaklanıyor. Euro/dolar paritesi 1,08 bandında işlem görüyor, biz yıl içerisinde Euro/dolar paritesini 1,015 bandını test edeceğini düşünüyoruz. Gram altın da karardan etkilenerek düşüşe geçti. Zaten ülkemizde gram altın tutarının üzerinde işlem görüyor."

"DOLAR 30, EURO 34-35..."

Yıl sonuna kadar dolar ve Euro'da yeniden artış yaşanacağı tahmininde bulunan yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kur korumalı sistemin de faturası ülke ekonomisine çok büyük oldu. Zenginin parasını korumak için bu karar alındı ve vatandaş faturayı ödüyor. Keşke böyle bir yola girilmeseydi. Akaryakıta gelen zamlar iğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatını etkiliyor. Vatandaş hala Türk lirasına güvenmiyor. Yıl sonuna doğru kur korumalı sisteme son verilebilir. Doların yıl sonuna doğru 30 lira bandını test edeceğini düşünüyorum. Euro'yu da yıl içerisinde 34-35 lira bandında görme ihtimalimiz yüksek."