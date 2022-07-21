Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından sonra tepkiler:' Bunlardan bahsederek pas geçmesi ibretlik'
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Merkez Bankası'nın söz konusu kararının ardından siyasiler ve ekonomistler sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Kurul, faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğinin değerlendirildiğine dikkat çekildi.
Merkez Bankası'nın söz konusu kararının ardından milletvekilleri ve ekonomistlerden sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Ekonomist İris Cibre, "TCMB Pas geçti
Resesyon ihtimalinden, küresel yüksek enflasyondan bahsederek pas geçmesi ibretlik... Seçimi kaybedecekler, halkın refahına rağmen, sonuna kadar ve maalesef çalışan, alın terini akıtan vatandaşın cebinden sermayedarlarının cebini doldurmuş olarak gidecekler..." ifadelerine yer verdi.
TCMB Pas geçti— İris Cibre (@iriscibre) July 21, 2022
Resesyon ihtimalinden, küresel yüksek enflasyondan bahsederek pas geçmesi ibretlik...
Seçimi kaybedecekler, halkın refahına rağmen, sonuna kadar ve maalesef çalışan, alın terini akıtan vatandaşın cebinden sermayedarlarının cebini doldurmuş olarak gidecekler... https://t.co/mcwClDGVhy
Ekonomist Oğuz Demir paylaşımında şunları kaydetti:
"Bu açıklama metinde kaldığı sürece ciddiye alınmaz! "TCMB, fiyat istikrarı amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde... kararlılıkla..."
Bu açıklama metinde kaldığı sürece ciddiye alınmaz!— Dr. Oğuz Demir (@droguzdemir) July 21, 2022
"TCMB, fiyat istikrarı amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde... kararlılıkla..."
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Twitter hesabından yaptığı paylaşımında," Merkez Bankası, politika faizini yine yüzde 14’te sabit tuttu. Sabit olunca nas olmuyor mu?
Merkez Bankası, politika faizini yine yüzde 14’te sabit tuttu.— Burhanettin Bulut (@eczburhan) July 21, 2022
Sabit olunca nas olmuyor mu? #Faiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Twitter hesabından video paylaşarak," Erdoğan işine gelince nas gelmeyince pas diyor Vatandaşın devlete olan borcuna uygulanan aylık zam 1,6'dan 2,5'e çıktı. Erdoğan nas dedikçe vatandaşın sırtındaki faiz yükü artmaya devam ediyor" dedi.
Erdoğan işine gelince nas gelmeyince pas diyor— Veli Ağbaba (@veliagbaba) July 21, 2022
Vatandaşın devlete olan borcuna uygulanan aylık zam 1,6'dan 2,5'e çıktı. Erdoğan nas dedikçe vatandaşın sırtındaki faiz yükü artmaya devam ediyor. pic.twitter.com/lKP0NmBgtY
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