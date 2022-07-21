Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar yeniden zirve tazeledi
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasalarda hareketlilik başladı. 14.00'da açıklanacak karar öncesinde dolar 17.72 ile yılın zirvesine ulaştı.
Merkez Bankası'nın bugün saat 14'te açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda hareketlilikler yaşanıyor. Türkiye'de ise son 24 yılın zirvesine ulaşan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) üçüncü çeyrek sonuna kadar yüzde 85'e doğru yükselişini sürdürmesine rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde bugün değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Euro/dolar paritesinde dolardan tarafa yaşanılan dğeişiklik ile dolar tüm para birimleri karşısında güçlü bir pozisyon edindi. Türkiye ekonomisinin kırılgan yapısı dolardaki güçlenmeden TL'nin hızla etkilenmesine sebep oldu ve dolar sürekli olarak zirve tazeledi.
KARARDAN ÖNCE YENİ ZİRVE KAYDEDİLDİ
Bu hafta üst üste yeni rokarlar kıran dolar/TL paritesinde faiz kararı öncesinde bir kez daha rekor kaydedildi.
Dün yüzde 0,2 değer kazanan dolar/TL günü 17,6041'den tamamlamıştı. Dolar/TL bugün güne 17,5890 liradan başladı.
Gün içerisinde en yüksek 17.7231'e ulaşan dolar kuru bu seviye ile 2022 yılın zirvesine ulaştı.
Dolar/TL şu dakikalarda 17.67 seviyesinden işlem görüyor.
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