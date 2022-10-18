Merkez Bankası'nın menkul kıymet tesis oranını güncelledi

18 Ekim 2022 Salı, 09:11

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Menkul Kıymet Tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile menkul kıymet tesis oranı yüzde 5 olarak güncellenmiştir. Dönüşüm oranı yerine 2023 yılı başından itibaren TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçilmektedir. Yılın geri kalanında ve 2023 yılında da liralaşma stratejisi kapsamında adımlar atılmaya devam edilecektir" denildi.

TCMB Resmi Gazetede yayımlanan "Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"de yer alan değişiklikleri basın duyurusu ile de açıkladı.

28 EKİM TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK

Döviz cinsinden mevduat için menkul kıymet tesis oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarılması 28 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Yapılan 2 puanlık artış üzerinden hesaplanan tutarın 28 Ekim hesaplama tarihinde üçte biri, 25 Kasım hesaplama tarihinde üçte ikisi dikkate alınacak.

TCMB önümüzdeki yıl itibarıyla ise dövizden TL'ye dönüşüm oranı yerine TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan ilave menkul kıymet tesisine geçmiş olacak.

Böylece 7 puan ilave menkul kıymet tesisi TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına göre gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı yüzde 50 altında kalan bankalar için uygulanacak. Bu düzenlemenin eskisi dövizden TL'ye dönüşüm oranı yüzde 5'in altında kalan bankalar için 7 puan ilave menkul kıymet tesisi idi.

Ayrıca 2 puan ilave menkul kıymet tesisi TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına göre gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı yüzde 50-60 bandın kalan bankalar için uygulanacak. Bu düzenlemenin eskisi dövizden TL'ye dönüşüm oranı yüzde 5-yüzde 10 arasında kalan idi. İlave menkul kıymet tesisleri için yıl sonuna kadar eski düzenleme yıl sonundan sonra ise yeni düzenleme geçerli olacak.

Yabancı para mevduattan TL mevduata dönüşümü desteklemeye 2021'de başlandığını hatırlatan TCMB, "Bu zaman zarfında bankalar Merkez Bankası tarafından 2021 yılı sonunda belirlenen dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmiş ve liralaşma stratejisi kapsamında başlatılan TL Menkul Kıymet tesisi uygulamasına uyum göstermiştir" dedi.

TCMB bu uygulamalar ile banka bilançolarındaki TL payının arttığını, bankaların fonlama vadesinin uzadığını ve uygulamalarn banka bilançolarını güçlendirerek finansal istikrarı desteklediğini söyledi.