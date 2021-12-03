Merkez Bankası'nın müdahalesi doları teğet geçti

03 Aralık 2021 Cuma, 15:04

TCMB Çarşamba gününün ardından bugün de kurlarda "görülen sağlıksız fiyat oluşumları" nedeniyle piyasaya doğrudan satış yoluyla müdahale etti. Müdahalenin ardından 13.37'ye kadar gerileyen dolar/TL daha sonra tekrar 13.75 seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Bu haftadan önce, en son 2014 yılında döviz piyasasına doğrudan müdahale eden TCMB herhangi bir kur hedefi taşımadığını belirterek sadece aşırı oynaklığa tepki gösterdiğini belirtiyor.

TL'NİN DAHA DA DEĞER KAYBEDECEK ENDİŞESİ

Faiz indirimlerinin gelecek yıl duracağı sinyali dışında hükümet ve TCMB'den TL'deki değer kaybını durduracak bir açıklama gelmemesi, buna ek olarak TCMB'nin döviz piyasasına müdahalede bulunmak için geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük döviz rezervinin bulunması TL'nin daha da değer kaybının sürebileceği endişesini yaratıyor.