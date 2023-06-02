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Merkez Bankası'nın rezervlerinde erime tam gaz

Seçimler sonrası özellikle döviz piyasasındaki hareketlilik devam ederken Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervleriyle ilgili açıklanan güncel veriler Türkiye ekonomisinin tehlikeli bir yolda hızla ilerlediğini ortaya koyuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00
Merkez Bankası'nın rezervlerinde erime tam gaz
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TCMB’nin net uluslararası rezervleri, cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turundan sonra devam eden döviz talebine paralel olarak 4.2 milyar dolar daha azalarak 26 Mayıs itibarıyla -4.4 milyar dolara indi. Böylece net rezervler, verinin derlenmeye başladığı 2002’den bu yana en düşük seviyeye indi. Swap hariç net rezervler de -60.5 milyar dolar oldu. Önceki hafta bu rakam - 60.3 milyar dolardı. Ayrıca TCMB’nin brüt rezervleri 3.1 milyar dolar düşüşle 98.5 milyar dolara geriledi. 

(Uğur Gürses)

2 MİLYARLIK ‘DEPO’

Bankanın verilerini yakından takip eden isimlerden Uğur Gürses de sosyal medya hesabından şuna dikkat çekti: “26 Mayıs vaziyeti gösteriyor ki 28 Mayıs öncesinde bilinmeyen bir ülke/kurumdan Merkez Bankası’na 2 milyar dolarlık bir ‘depo’ gelmiş.”

Mali piyasalarda ise özellikle dolardaki hareketlilik yüksek. Önceki gece uluslarası piyasalarda anlık olarak 22.95’i gören dolar/TL dün güne 20.80’de başladı ve gün boyu bu seviyenin üstünde hareket etti. Borsa İstanbul da yüzde 1.49 değer kazandı. TCMB de, kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için günde altı kez ilan ettiği dolar kurunu dün 20.8056 liraya kadar yükseltti. Öte yandan banka, bankalara gönderdiği yazıda “KKM’de  önden ödemeli prim” uygulamasına son verilmesini istedi.


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