TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (13 Temmuz 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:50
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (13 Temmuz 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13643
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14952
BHD BAHREYN DİNARI 46.1753
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18528
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9356
BWP BOTSVANA PULASI 1.3717
BRL BREZİLYA REALİ 3.2024
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11843
CZK ÇEK KORUNASI 0.71838
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00116
MAD FAS DİRHEMİ 1.6945
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30908
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0284
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 6.0970
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21867
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3328
HKD HONG KONG DOLARI 2.2175
IQD IRAK DİNARI 0.01193
ISK İZLANDA KRONU 0.12672
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03654
LYD LİBYA DİNARI 3.5718
HUF MACAR FORİNTİ 0.04276
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.28443
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.9231
MXN MEKSİKA PESOSU 0.83807
EGP MISIR LİRASI 0.92222
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0288
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00159
PEN PERU YENİ SOLU 4.3898
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.6320
RSD SIRP DİNARI 0.14928
SGD SİNGAPUR DOLARI 12.3968
SDG SUDAN POUNDU 0.03062
SYP SURİYE LİRASI 0.00693
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0287
THB TAYLAND BAHTI 0.48172
TND TUNUS DİNARI 5.4402
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.9805
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.58910
OMR UMMAN RİYALİ 45.2123
JOD ÜRDÜN DİNARI 24.5514
VND VİETNAM DONGU 0.00074
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 5.0255
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.58409
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.7131

TCMB döviz Döviz kuru
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