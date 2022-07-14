TCMB internet sitesi sertifika değişikliğine ilişkin basın duyurusu yayımladı
TCMB kendi sitesinde, internet sitesi sertifika değişikliğine ilişkin basın duyurusu yayımladı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) sitesinde SSL sertifikası ile ilgili 15 Temmuz 2022 Cuma günü yapacağı değişikliği yayımladı.
Duyuru şu şekilde:
"Bankamız İnternet sitesine (www.tcmb.gov.tr) güvenli erişimi sağlamak için kullanılan SSL sertifikası 15 Temmuz 2022 Cuma günü saat 23.00’te değiştirilecektir. Siteden veri çeken kullanıcıların değişiklik sonrası erişimlerini kontrol etmesi, problem yaşamaları halinde burada bulunan yeni sertifikaları sistemlerine eklemesi gerekmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
SSL SERTİFİKASI NEDİR?
SSL sertifikası, bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve şifreli bir bağlantı sağlayan dijital bir sertifikadır. Bir web sunucusu ve web tarayıcısı arasında şifreli bağlantı oluşturan bir güvenlik protokolü olan SSL'nin açılımı Güvenli Yuva Katmanıdır.
Kısacası: SSL, internet bağlantılarının güvenli olmasını sağlar ve suçluların iki sistem arasında aktarılan bilgileri okumasını ya da değiştirmesini engeller. Adres çubuğundaki URL'nin yanında bir asma kilit işareti görüyorsanız bu, ziyaret ettiğiniz sitenin SSL sertifikasıyla korunduğu anlamına gelir.
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