TCMB’nin KİT’lere döviz satışı haziranda düştü

Merkez Bankası BOTAŞ dahil kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) Haziran ayında 105 milyon dolar döviz satışı yapıldığını açıkladı. Bu veri TCMB rezervlerinden karşılanan doğalgaz ithalat faturasının Haziran ayında önceki aylara göre ciddi miktarda azaldığını gösteriyor.

Reuters
07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:10
TCMB’nin KİT’lere döviz satışı haziranda düştü
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TCMB verilerine göre büyük bölümünün BOTAŞ ithalat maliyetinin oluşturduğu KİT'lere döviz satışı Ocak Mayıs'taki 17.9 milyar dolardan Ocak Haziran'da 18 milyar dolara çıktı.

Artan enerji maliyetleri ile bu imkan kullanımı geçen 6 ayda rekor seviyelere ulaşmıştı. TCMB aynı miktarda rezerv kaybına rağmen Kasım 2021'den beri 23.6 milyar dolarlık döviz talebinin piyasaya girmemesini sağlamış oldu.

Bu yöntemle TCMB doğrudan müdahalede bulunmasa bile rezerv maliyetine rağmen piyasaya gelecek döviz talebini azaltıyor. Sistem, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladığı kur politikasında da önemli bir rol oynuyor.

TCMB verilerine göre Şubat'ta 5.4 milyar dolara yükselerek rekor kıran rezerv kaybı Mart ve Nisan'da 3.2 milyar dolar civarında seyretmişti. Mayıs'ta 1.8 milyar dolara gerileyen tutar Haziran'da ise neredeyse sıfırlanmış oldu.


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