Enflasyon onu da vurdu: ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında ödül güncellendi
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında Türk parasının kaybettiği değerin ardından büyük ödül de güncellendi.
'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni sezon tanıtımı çekildi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu yaptığı atv’de yayınlanan yarışmanın büyük ödülü ekonomik kriz sonrası revize edildi.
Yarışmanın son olarak en yüksek ödülü 1 milyon Türk Lirası‘ydı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, son gelen bilgi büyük ödülün 5 milyon TL‘ye çıkartıldığı yönünde.
Türk parasının kaybettiği değerin ardından büyük ödülün de güncellendiği öğrenildi.
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