Enflasyon onu da vurdu: ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında ödül güncellendi

Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:19

Güncelleme: 23.08.2023 - 10:19

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni sezon tanıtımı çekildi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu yaptığı atv’de yayınlanan yarışmanın büyük ödülü ekonomik kriz sonrası revize edildi.

Yarışmanın son olarak en yüksek ödülü 1 milyon Türk Lirası‘ydı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, son gelen bilgi büyük ödülün 5 milyon TL‘ye çıkartıldığı yönünde.

Türk parasının kaybettiği değerin ardından büyük ödülün de güncellendiği öğrenildi.