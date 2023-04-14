DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treie: 'Krizler yatırım bütçelerini olumsuz etkiledi'

Yayınlanma: 14.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 07:00

Artan enerji fiyatları ve küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle Alman sanayi şirketleri yurt dışına daha az yatırım yapıyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) 1.800 Alman sanayi şirketiyle yabancı yatırımlarına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

SON 14 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİ

Anker sonuçlarına göre, Alman şirketlerinin yüzde 41’i Almanya dışında yatırım yapmak istediğini belirtti. Bu oran, küresel finansal krizin olduğu 2009’dan beri (yüzde 40) görülen en düşük değer oldu.

BIHK araştırmasında, özellikle küçük Alman şirketlerin de şu anda yabancı ülkelerdeki yatırımlarla ilgili zorluklar yaşadığı tespit edildi. 500'e kadar çalışanı olan şirketlerin sadece yüzde 33'ü Almanya dışında yatırım planlarken, Almanya dışında yatırım planları olan neredeyse her üç sanayi şirketinden biri öncelikli olarak maliyetlerden tasarruf etmek istiyor.

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinin özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji fiyatlarındaki önemli artışın yanı sıra Covid-19 salgınından çok etkilendiğini belirterek, “Bu krizler genel olarak yatırım bütçelerini olumsuz etkiledi ve yabancı yatırımlar üzerinde büyük bir etki oluşturdu” ifadesini kullandı.

"ANKET SONUÇLARI İYİYE İŞARET DEĞİL"

DIHK'ın anketi, maliyet tasarrufu için yurt dışına yatırım yapan Alman sanayi şirketlerinin genel olarak ortalama bir sanayi şirketinden daha az yurtiçi yatırım ve istihdam planına sahip olduğunu da ortaya koydu.

Volker Treier, bu konuda ise, “Genel olarak, anket sonuçları iyiye işaret değil. Hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımlarda bir yavaşlama söz konusu. Yüksek enerji maliyetleri, uzun onay prosedürleri, kalifiye işçi eksikliği ve genellikle yetersiz olan altyapı Almanya'daki şirketlerin durumunu zorlaştırıyor. Politika yapıcılar bu yapısal sorunları ele almalıdır, aksi takdirde Almanya'daki sanayi temeli çökmeye başlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.