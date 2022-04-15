Merkezi Yönetim bütçesi şubatta 68,9 milyar lira açık verdi

15 Nisan 2022 Cuma, 11:20

Hazine'den yapılan açıklamaya göre mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 224,9 milyar TL, bütçe giderleri 156 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri ise martta 198 milyar TL ve faiz dışı açık ise 42 milyar TL olarak hesaplandı.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 Mart ayında 23 milyar 764 milyon TL fazla verirken, bu oran 2022 Mart ayında 68 milyar 972 milyon TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GİDERİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 102 ARTTI

Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 102,3 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,3 iken, 2022 yılında yüzde 12,8 olarak kaydedildi.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,3 oranında arttı.