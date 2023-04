Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat: 'Et fiyatları artınca balığa rağbet arttı'

Yayınlanma: 21.04.2023 - 13:20

Güncelleme: 21.04.2023 - 13:20

Denizlerde av yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri gırgır ve trol için 15 Nisan’da başladı. Mersin’de yasaktan önce 40-50 olan balık çeşidi, 15’e düştü ancak fiyatlara yansımadı.

Günlük taze balıklar tezgahlardaki yerini alırken, fiyatı dolayısıyla vatandaşların ilgisi yoğun oluyor. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağının 15 Eylül’de açılacağını kaydetti.

Yasak nedeniyle balık çeşitlerinin düştüğünü belirten Polat, “Şu anda trol ve gırgır avcılığı yasaklanmış durumda. 12 mil dışında uluslararası sularda avcılık devam ediyor. Şu an çalışan büyük teknelerimiz var. Yine taze ve günlük balık elde ediyoruz. 40-50 olan balık çeşidi, 15 çeşide düştü” dedi.

"HER BÜTÇEYE UYGUN BALIK BULUNUYOR"

Tezgahlarda her bütçeye uygun balık yer aldığını kaydeden Polat, “Her yıl ramazan ayı dolayısıyla et fiyatlarına artış meydana geliyor. Bunun bize bir artısı oldu. Normal şartlarda bu aylarda balık satışlarımız düşerdi ancak şu anda balık satışımız gayet iyi. Halkımızdan yoğun bir talep var. Balık fiyatlarımız da gayet iyi. 40-50 TL’ye yılın 12 ayı çıkan omega 3 deposu sardalya balığı satıyoruz. Yine kefal balığımız var 40-50 TL’ye gidiyor. Gümüş balığı 60-70 TL, çipura, levrek 100 TL civarında seyrediyor. Yani her bütçeye uygun balık var. Ete göre gayet uygun” diye konuştu.