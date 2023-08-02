Dolmuşun çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da yaşanan trafik kazasında dolmuşun çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 07:41
Dolmuşun çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kanlıca Mahallesi'nde, B.K idaresindeki (28) 03 M 0099 plakalı dolmuş, Yüksel Varlı İlkokulu yakınlarında yolcu indirme bindirme yaptıktan sonra hareket ettiği esnada aracın önüne çıkan 2 yaşındaki Ş.E.M’ye çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Ş.E.M kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.


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