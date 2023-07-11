Ümraniye’de yolcu dolu dolmuş ile TIR çarpıştı: 5 yaralı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:17

Güncelleme: 11.07.2023 - 15:40

İstanbul Ümraniye'de Adem Yavuz Caddesi üzerinde 14.20 sıralarında iddiaya göre, Adem Yavuz Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 M 4558 plakalı dolmuşa, Gümüşhane Sokak üzerinden caddeye çıkış yapan 34 AR 9329 plakalı TIR çarptı.

YARALILAR VAR

Kazada dolmuş içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı yurttaşların ilk müdahalelerini olay yerinde yapmasının ardından hastaneye sevk etti. Kaza sebebiyle Adem Yavuz Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Burak Turan, “Minibüs ana caddeden gelirken tır sokaktan geliyordu, birbirlerini fark etmeyip çarpıştılar. Minibüste yolcular vardı. Cam patlaması sonucu 5-6 kişi hafif yaralandı. Hepimize geçmiş olsun” dedi.