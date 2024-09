Milli Eğitim Bakanı Tekin’den MESEM önergelerine tutarsız yanıtlar: 'Bakan çocuk ölümlerini gizliyor'

Yayınlanma: 10.09.2024 - 13:52

Güncelleme: 10.09.2024 - 13:56

CHP’li Ersever 2024 yılının şubat ve haziran aylarında MESEM’ler ile ilgili iki önerge verdi. Verilen önergelerde Ersever, MESEM’lerdeki öğrencilerin yaş grupları, yaralanan ve yaşamını yitiren öğrenciler ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sorular yöneltti. Şubat ayındaki önergede Ersever 2023 yılı verilerini sordu. Tekin’den “Mesleki eğitim merkezi programında kaza geçiren 316 erkek, 20 kadın olmak üzere toplam 336 öğrencidir” yanıtı geldi. Ersever haziran ayında verdiği önergede ise 2018-2024 yılları arasındaki verileri sordu. Tekin bu kez de “Mesleki eğitim merkezlerinde 2023 yılında iki iş kazası meydana gelmiş ve iki öğrenci yaralanmış, 2024 yılında ise dokuz iş kazası meydana gelmiş ve dokuz öğrenci yaralanmış; uzuv kaybıyla ve uzuv kaybıyla sonuçlanan bir kaza meydana gelmemiştir” yanıtını verdi. Bakan Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Taşkın Özer’in mayıs 2024 tarihinde verdiği önergeye çok daha farklı bir yanıt vererek, “2023 yılının başından 2024 yılı Haziran ayına kadar ölümle sonuçlanan 5 iş kazası meydana gelmiş olup kazalarda yaşamını yitirenlerin tamamı 14 yaş ve üzeri erkektir” dedi. CHP'li Ersever, Tekin’i doğruları söylemeye davet ederek, “Sayın Bakan’a MESEM projesi kapsamında yaşanan kazaları ve ölümleri soruyoruz. Her önergeye farklı cevap veriyor. Basına ve kamuoyuna yansıyan ölüm sayısı çok daha fazla iken Sayın Bakanın sanırım kafası karışık ki rakamları bir türlü tutturamıyor. Hem ölümleri hem de kazaları gizliyor” diye konuştu.

‘ÇIKSIN GERÇEKLERİ AÇIKLASIN’

Yaşanan öğrenci ölümlerinden AKP iktidarını sorumlu tutan Ersever, “Sayın Bakan Şubat 2024 tarihinde verdiğim önergeye verdiği cevapta ölümlerden hiç bahsetmemiş ve kaza geçiren öğrenci sayısını 336 olarak açıklamıştı. İki ay sonra mayıs 2024’te İstanbul milletvekilimiz Taşkın Özer’in önergesine verdiği yanıtta 5 ölümlü iş kazası olduğunu söylemiş. Bir ay sonra haziran 2024’te benim tekrar verdiğim önergeye yanıtında ölümlü iş kazalarına hiç değinmemiş 2023 yılında 2, 2024 yılında dokuz iş kazasının meydana geldiğini belirterek konuyu geçiştirmiştir. Oysa sadece basına yansıyanlardan bildiğimiz kadarıyla 2023 yılında Zekai Dikici (16 yaşında), Ulaş Dumlu (17 yaşında), Ömer Girgin (15 yaşında), ve Ömer Çakar (17 yaşında), olmak üzere 4 gencimiz iş kazasında yaşamını yitirirken 2024 yılında ise Arda Tombul (14 yaşında), Erol Can Yavuz (15 yaşında), Murat Can Eryılmaz (17 yaşında) ve Alperen Enes Ünal (17 yaşında) isimlerindeki 4 gencimiz hayatını kaybetti. Sayın Bakana sormak gerekiyor: 'Biz hangisine inanacağız?' Bu kadar tutarsızlığın olması ve her seferinde farklı yanıtlar verilmesi ölüm ve kazalara ilişkin rakamların gizlendiğinin ispatıdır. Sayın Bakan çıksın gerçekleri açıklasın” diye konuştu.

‘MESEM’E 9 MİLYAR 893 MİLYON LIRA KATKI TUTARI’

Mesleki eğitimin baştan sona sorunlu bir sistem olduğunu ifade eden Ersever, “Çocuklar 4 gün atölye ve fabrikalara gönderiliyor, bir gün okula devam ediyor. Bu çocukların temel eğitimlerini tamamlamaları mümkün olabilir mi? Sistem adeta bedava işgücü pazarı haline dönüşmüş. Mesleki Eğitim Merkezi Programına, Ustalık Telafi Programı dahil yaklaşık 1 milyon 300 kişi devam ediyor. 2 Şubat 2024 tarihinde öğrencilerin devam ettiği işyerlerinin iş sağlığı ve iş güvenliği açısından uygunluğunun denetimi için il valiliklerine bir genelge gönderilmiş. Sonuç: 12 bin 927 işyerinin uygun olmadığı tespit edilmiş. 9,10 ve 11’nci sınıflara asgari ücretin yüzde 30’u, 12’nci sınıflara ise en az asgari ücretin yarısı kadar ödeme yapılıyor. Kimin kasasından? Devletin kasasından. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri için sadece 2023 yılında 9 milyar 893 milyon lira katkı tutarı ödenmiş. Bu kaynakla öğrenciler daha nitelikli bir mesleki eğitim alamazlar mı? Tam bir çocuk emeği sömürüsü yaşanmaktadır. Bakanlığı, öğrencilerin can güvenliğini dahi sağlayamayan, adeta ucuz işgücü pazarı haline gelen MESEM’leri kapatmak üzere göreve davet ediyorum” dedi.

‘AKP, ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE ENGEL’

Ersever son olarak şunları söyledi: "AKP’nin eğitimde ki karnesi: 22 yılda 8 bakan 18 kez eğitim sistemi değişikliği, bilimsel ve laik eğitimi zedeleyen ÇEDES’ler ve işgücü ve ara eleman planlamasından uzak MESEM’lerden ibarettir. Çocuklarımızın geleceğinin önündeki en büyük engel ise AKP iktidarı ve onun yarattığı ucube sistemdir."