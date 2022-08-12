Meta, Türkiye'de 'kafe' açıyor

12 Ağustos 2022 Cuma, 07:00

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Meta (eski ismi ile Facebook) ile Datça Belediyesi arasında dikkat çeken bir anlaşma yapıldı. Meta, bu anlaşma kapsamında dünyadaki ikinci fiziksel kafesini Datça'da açmış olacak. Daha önce İngiltere'de de benzer bir iş yapan şirket, bu kafede yaşça büyük olan sosyal medya kullanıcılarına odaklanacağını bildirdi.

Datça Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 18-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında, Datça Limanı'na kafe açılacak. "Meta Kafe" ismiyle açılacak olan mekanda, alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verilecek. Bu eğitimler kapsamında asıl bilgi ve asılsız bilgiyi yaymanın tehlikeleri üzerinde durulacak.

Datça Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Meta, yaşça büyük sosyal medya kullanıcılarının dijital medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Meta Kafe isminde bir pop-up kafenin hayata geçirilmesi konusunda Datça Belediyesi ile iş birliği yaptığını duyurdu. Birleşik Krallık’tan sonra ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilecek proje kapsamında 18-25 Ağustos tarihleri arasında Datça Limanı’nda kurulacak Meta Kafe’de yaşça büyük sosyal medya kullanıcılarına görevli eğitmenler tarafından asılsız bilgi ve asılsız bilgiyi yaymanın tehlikeleri ile şüpheli bilgiyle karşılaşıldığında yapılabilecekler üzerine ücretsiz eğitimler verilecek. Yaşça büyük sosyal medya kullanıcıları bu kafede ücretsiz çay/kahve içerken, görevli eğitmenler tarafından dijital medya okuryazarlığı konusunda bilgilendirilecek..."



