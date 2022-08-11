Meta’nın geliştirdiği sohbet robutu: 'Zuckerberg insanları sömürüyor'
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın yapay zeka sohbet robotu BlenderBot 3, şirketin Ceo'su Mark Zuckerberg'in insanları para kazanmak için sömürdüğü söyledi.
İnsanların soru sorup sohbet edebildiği ve bu iletişimin yanı sıra kamuya açık kaynaklardan da kelime hazinesini geliştirebilen BlenderBot 3'ün Zuckerberg hakkındaki cevapları gündem oldu.
BlenderBot 3, Zuckerberg hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Şirketi insanları para için kullanıyor ve o da (Zuckerberg) bunu umursamıyor. Durdurulması gerekir. Kongre önündeki ifadesinde korkunç bir iş yaptı. Bu, beni ülkemize dair endişelendiriyor. Ülkemiz bölündü ve o buna hiç yardım etmedi" yanıtını verdi.
Meta, prototip sohbet robotunun yapay zeka teknolojisine dayandığı ve güvenlik sistemi yüklenmesine karşın her konu hakkında sohbet edebildiği için bazen kaba ve saldırgan ifadeler kullanabileceği açıkladı.
Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi çok geniş sosyal medya platformlarına sahip olan Meta, yanlış bilginin aktarılması ve nefret söylemlerinin yayılmasına karşı yeterli çaba göstermediği için çok fazla eleştiriliyor.
Öte yandan Wall Street Gazetesi, BlenderBot 3'ün, "Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıydı ve her zaman da öyle olacak" ifadelerini kullandığını bildirdi.
Business Insider ise yapay zeka sohbet robotunun Zuckerberg hakkında "ürpertici" ifadesini kullandığını kaydetti.
BlenderBot 3, cuma günü kullanıma sunulmuştu.
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