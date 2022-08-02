'Çekirdek paketindeki' metamfetamine 2 tutuklama

02 Ağustos 2022 Salı, 17:57

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası Otogarı'nda şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin kimlik sorgulamalarından S.K. ve M.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin üzerleri ve çantalarında arama yapıldı.

TUTUKLANDILAR

Aramada S.K.'nin elindeki çekirdek paketinde 99,54 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler S.K. ve M.A., gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.