'Çekirdek paketindeki' metamfetamine 2 tutuklama
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otogarda durdurulan 2 kişi, ellerindeki çekirdek paketinde toplam 99,54 gram metamfetamin ile yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası Otogarı'nda şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin kimlik sorgulamalarından S.K. ve M.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin üzerleri ve çantalarında arama yapıldı.
TUTUKLANDILAR
Aramada S.K.'nin elindeki çekirdek paketinde 99,54 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler S.K. ve M.A., gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Video Haberler
- Ankapark'ı ziyaret ettiler
- Muharrem İnce otobüsten inip araba itti
- Eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşırdı
- İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- CHP harekete geçti
- ÖSYM'den 'KPSS soruları' açıklaması
- Şirket içeriden vurgun yedi
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- Öztrak'ın annesinin cenaze törenini hedef aldı