Metalde grev yasak dinlemiyor

Yayınlanma: 03.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.02.2025 - 04:00

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi 250 Green Transfo işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasına karşı başlattıkları grevde 40 gün geride kaldı.

Kocaeli Çayırova’da bulunan Kaynak Tekniği işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren ile sendika arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle 260 metal işçisinin tam katılımla çıktığı grev ise 4. gününde. Chinatool Otomotiv iş yerinde ise işçiler 10 Şubat’ta greve çıkacak. Chinatool Otomotiv’de bugün yaklaşık 120 işçi çalışıyor.

ÇABAMIZ SÜRÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre Ocak 2025 itibariyle Türkiye’de 16 milyon 864 işinin yalnızca 2.5 milyonu sendikalı. Sendika hakkının önemli bir kazanımı olan toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamında olan işçi oranı ise yüzde 7 olarak hesaplanıyor.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, grev ertelemelerine rağmen mücadelelerini sürdürdüklerine vurgu yaparak, “İşveren sosyal ve ekonomik haklara ilişkin artışları orta vadeli program (OVP) doğrultusunda son derece kısıtlı ve çalışanların hiçbir şekilde kabul etmeyeceği yaklaşımları dayatıyorlar. Bu durum doğal olarak grevlere ve TİS müzakerelerinde gerilime neden oluyor” dedi.

Atar, şöyle devam etti:

“Biz fabrikalarda işçi arkadaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirebilecek, döktükleri alın terinin karşılığını alabilecekleri, güvenli huzurlu bir çalışma yaşamını arzu ediyoruz. Çabamız da bunun için. İşverenlere de bu OVP ve hükümetin ortaya koyduğu ekonomik programı dikkate alarak uyguladıkları dayatmalardan vazgeçmelerini salık veriyoruz. Çalışma barışını yeniden tesis edebilmek için karşılıklı, adaletli, dengeli bir anlaşmanın ortaya çıkması için umudumuz ve çabamız sürüyor.”