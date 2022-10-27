Rekabet Kurulu, 'Meta Platforms soruşturması'ndaki kararını açıkladı: 'Rekabeti engelliyor'

27 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Rekabet Kurulu (RK), hakkında soruşturma yürüttüğü Meta Platforms ilgili kararını açıklayarak bu şirketin “Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına” karar verdi ve 346.7 milyon lira idari pazar cezası kesti.

Bunun üzerine Meta Sözcüsü “Rekabet Kurumu’nun tespitlerine katılmıyoruz. Kullanıcılarımızın gizliliğini koruyor ve insanlara kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olma hakkı ve şeffaflık sunuyoruz. Konu hakkında tüm seçeneklerimizi değerlendireceğiz” açıklaması yaptı. Bilişim uzmanları ise cezayı “veri topladığı için değil, verileri bütün şirketleriyle paylaştığı için verildi” şeklinde yorumladı.

Gelişmeyle ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan isimlerden eski İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Başkanı Av. Hasan Selçuk Turan, “Ne şiş yansın ne kebap denilecek bir ceza” dedi. Bu cezanın Facebook için çok küçük bir rakam olduğunu söyleyen Turan şöyle devam etti:

KVKK’YE ÇAĞRI

“Rekor ceza değil. Rekor ceza Türkcell’e kesilmişti 91 milyon TL o zamanki kur ile 51 milyon dolar ediyordu. Dolayısıyla 18 milyon dolarlık bu ceza Facebook’un canını yakmaz. Ama gözdağı verir. Rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle kesildi ama alt metninde temsilci atamama ve merkez açmama ısrarı var. İktidar gerektiğinde boğazına yapışabileceği birisini istiyor.”

Veri ihlali konusunda asıl devreye girmesi gereken kurumun Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) olduğunu söyleyen bilişim uzmanı Füsun Nebil ise iktidarın Facebook ile veri paylaşımı konusunda bir sorunu olmadığını söyledi. Ayrıca cezanın temsilci bulundurma ve merkez açma zorunluluğunu dayatmak için de kesilmiş olabileceğini belirten Nebil, şu anımsatmayı yaptı: “Facebook bu konuda tecrübeli. Brezilya’daki temsilcisi hapse atılmıştı bu nedenle temsilci atamaya yaklaşmıyor.”

ALTI AY SÜRE

RK’nin yaptığı açıklamaya göre Meta ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabeti tesis etmek için gerekli tedbirleri, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren en geç bir ay içinde RK’ye sunacak. Bu tedbirleri de altı ayda yerine getirecek.