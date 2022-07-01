MetroPOLL anketi: AKP seçmeni TÜİK'e güvenmiyor

01 Temmuz 2022 Cuma, 21:03

Kamuoyunda tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son bir yıllık enflasyon oranını yüzde 73,50, bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) yüzde 160,76 olarak açıklamıştı.

Metropoll Araştırma’nın Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022 anketinde seçmene “Son bir yıllık enflasyon sizce ne kadar?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 69'u, ‘ENAG'ın açıkladığı yüzde 160’lık yıllık enflasyona inandığını’, TÜİK rakamlarına inanmadığını gösterdi. Ankete katılanların sadece yüzde 23,9'u TÜİK'in rakamlarına güvendiğini ifade etti.

Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022: TÜİK mi, ENAG mı Doğru Rakamı Veriyor? #MetropollTürkiyeninNabzı pic.twitter.com/JmU7yEi4Xs — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) July 1, 2022

AKP SEÇMENİ TÜİK'E GÜVENMİYOR

Ankete katılan AKP'lilerin yüzde 42,6'si “TÜİK'in açıkladığı yüzde 74 yıllık enflasyon” oranına güvendiğini ifade etti. Geriye kalan yüzde 45,8'inin “ENAG'ın açıkladığı yüzde 160, son bir yılın enflasyonudur” demesi dikkat çekti. AKP'lilerin yüzde 11,5’i ise fikir belirtmedi.

MHP'lilerin yüzde 39,6’sı “ENAG'ın açıkladığı yüzde 160 yıllık enflasyondur” derken, yüzde 49'u TÜİK’in rakamlarını seçti. MHP'lilerin yüzde 11,3'ü ise fikir belirtmedi.

MUHALEFET SEÇMENİ ENAG'A GÜVENİYOR

CHP’lilerin yüzde 10,9’u TÜİK’e, yüzde 87,2’si ENAG’a güvenirken yüzde 1,9’u fikir belirtmedi.

İYİ Parti’ye oy verdiğini söyleyen katılımcıların yüzde 13,3’ü TÜİK’e, yüzde 84,5’i ENAG’a güveniyor, yüzde 2,1’iyse cevap vermedi.

HDP’lilerin yüzde 14,1’i TÜİK’in verisine güvenirken, yüzde 83,5’i de ENAG’ın doğru veri açıkladığını belirtti. Fikir belirtmeyen HDP’lilerin oranı ise yüzde 2,4 oldu.