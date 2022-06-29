MetroPOLL'den son seçim anketi: Cumhur İttifakı'na kötü haber, MHP baraj altı
MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinin sonuçları Cumhur İttifakı'nın oy oranındaki erimeyi gözler önüne serdi.
Kararsız oylar dağıtılmadan partilerin oy oranı şöyle oldu:
AKP: Yüzde 27,6
CHP: Yüzde 19,8
İYİ Parti: Yüzde 14
HDP: Yüzde 10,5
MHP: Yüzde 4,5
Zafer Partisi: Yüzde 1,8
DEVA: Yüzde 1,4
Gelecek: Yüzde 0,7
Yeniden Refah: Yüzde 0,6
Memleket: Yüzde 0,6
Diğer: Yüzde 1
Kararsızım: Yüzde 7,8
Protesto oy: Yüzde 6,4
Cevap yok: Yüzde 1,9
Anketin sonuçlarına göre, “kararsızlar”, “protesto oy ve cevap yok” diyenler dağıtıldığında;
AKP yüzde 32,8
CHP yüzde 23,6
İYİ Parti yüzde 16,6
HDP yüzde 12,5
MHP yüzde 5,3
Zafer Partisi yüzde 2,2
Saaadet Partisi yüzde 1,7
DEVA Partisi yüzde 1,6
Gelecek Partisi yüzde 0,8
Yeniden Refah Partisi yüzde 0,7
Memleket Partisi ise 0,7 oy alıyor.
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