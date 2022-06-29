MetroPOLL'den son seçim anketi: Cumhur İttifakı'na kötü haber, MHP baraj altı

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 13:08
<p>MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Anket, 26 bölgede 28 ilde 11-15 Haziran’da 2123 kişi ile yapıldı.</p>

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Anket, 26 bölgede 28 ilde 11-15 Haziran’da 2123 kişi ile yapıldı.

<p>Katılımcılara <strong>“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?”</strong> sorusu yöneltildi.</p>

Katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

<p>MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinin sonuçları Cumhur İttifakı'nın oy oranındaki erimeyi gözler önüne serdi.</p> <p>Kararsız oylar dağıtılmadan partilerin oy oranı şöyle oldu:</p> <p>AKP: Yüzde 27,6</p> <p>CHP: Yüzde 19,8</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 14</p> <p>HDP: Yüzde 10,5</p> <p>MHP: Yüzde 4,5</p> <p>Zafer Partisi: Yüzde 1,8</p> <p>DEVA: Yüzde 1,4</p> <p>Gelecek: Yüzde 0,7</p> <p>Yeniden Refah: Yüzde 0,6</p> <p>Memleket: Yüzde 0,6</p> <p>Diğer: Yüzde 1</p> <p>Kararsızım: Yüzde 7,8</p> <p>Protesto oy: Yüzde 6,4</p> <p>Cevap yok: Yüzde 1,9</p>

MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinin sonuçları Cumhur İttifakı'nın oy oranındaki erimeyi gözler önüne serdi.

Kararsız oylar dağıtılmadan partilerin oy oranı şöyle oldu:

AKP: Yüzde 27,6

CHP: Yüzde 19,8

İYİ Parti: Yüzde 14

HDP: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 4,5

Zafer Partisi: Yüzde 1,8

DEVA: Yüzde 1,4

Gelecek: Yüzde 0,7

Yeniden Refah: Yüzde 0,6

Memleket: Yüzde 0,6

Diğer: Yüzde 1

Kararsızım: Yüzde 7,8

Protesto oy: Yüzde 6,4

Cevap yok: Yüzde 1,9

<p>Anketin sonuçlarına göre, “kararsızlar”, “protesto oy ve cevap yok” diyenler dağıtıldığında;</p> <p>AKP yüzde 32,8</p> <p>CHP yüzde 23,6</p> <p>İYİ Parti yüzde 16,6</p> <p>HDP yüzde 12,5</p> <p>MHP yüzde 5,3</p> <p>Zafer Partisi yüzde 2,2</p> <p>Saaadet Partisi yüzde 1,7</p> <p>DEVA Partisi yüzde 1,6</p> <p>Gelecek Partisi yüzde 0,8</p> <p>Yeniden Refah Partisi yüzde 0,7</p> <p>Memleket Partisi ise 0,7 oy alıyor.</p>

Anketin sonuçlarına göre, “kararsızlar”, “protesto oy ve cevap yok” diyenler dağıtıldığında;

AKP yüzde 32,8

CHP yüzde 23,6

İYİ Parti yüzde 16,6

HDP yüzde 12,5

MHP yüzde 5,3

Zafer Partisi yüzde 2,2

Saaadet Partisi yüzde 1,7

DEVA Partisi yüzde 1,6

Gelecek Partisi yüzde 0,8

Yeniden Refah Partisi yüzde 0,7

Memleket Partisi ise 0,7 oy alıyor.

<p>Kararsız oylar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın (AKP-MHP) oy oranı 38,1 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı'nın (CHP-İYİ Parti) oy oranı ise 40,2 oldu.</p>

Kararsız oylar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın (AKP-MHP) oy oranı 38,1 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı'nın (CHP-İYİ Parti) oy oranı ise 40,2 oldu.

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