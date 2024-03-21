Nereden nereye... Faiz eleştirdiği oranı geçti!

Merkez Bankası bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında sürpriz yaparak seçim öncesinde politika faizini yüzde 50'ye yükseltti. Erdoğan’ın 30 Nisan 2013’te attığı tweet tekrar gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:01
Nereden nereye... Faiz eleştirdiği oranı geçti!
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK)  sürpriz yaparak seçim öncesinde politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 50'ye yükseltti. Piyasadaki genel beklenti, seçim öncesi faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.

Her artış kararı, kendini 'ekonomist' ilan eden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik bozulmaya rağmen faiz indirimi ve ‘Nas’ vurgusu hakkındaki açıklamalarını hatırlatıyor.

Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı, ekonomi giderek bozulunca ve iktidar tehlikeye düşünce son buldu. Yeni dönemde hızlı faiz artışları peş peşe geldi. Erdoğan da faiz artışlarıyla ilgili açıklama yapmayı bıraktı; sadece enflasyonu düşüreceğini vaadediyor. Bu faiz artışlarının Erdoğan'ın izniyle yapıldığı sık sık dile getiriliyor.

ESKİ TWEET GÜNDEMDE

Bu tartışmalar sürerken faizin yüzde 50’ye çıkarılmasıyla Erdoğan’ın 30 Nisan 2013’te attığı tweet de gündeme geldi.

O dönemle başlayan faiz indirimine vurgu yapan Erdoğan, buradan kendinden önceki dönemi de eleştirerek şu tweet’i atmıştı: “Biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz.” Bugün artırılan faiz oranı (yüzde 50) Erdoğan’ın dikkat çektiği faiz oranını (yüzde 47) 3 puan geride bıraktı.

 



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