Son Dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 31 Mart’taki yerel seçim öncesi kritik faiz kararını açıkladı. Yılın üçüncü toplantısını yapan PPK, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltti. Faiz artışıyla birlikte TCMB operasyonel çerçevede değişikliğe giderek gecelik borçlanmada 1 haftalık repo faizi üzerinde 3 puanlık marj belirledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:01
Son Dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 31 Mart’taki yerel seçim öncesi piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, sürpriz yaparak seçim öncesinde politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 50'ye yükseltti.

Banka aynı zamanda operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdi.

Enflasyonun beklentilerden yüksek sevidede seyretmesi, son toplantıda faiz artışını pas geçen TCMB'nin tekrar sıkılaştırma hamlelerine dönebileceği ihtimallerini gündeme getirmişti.

Merkez Bankası; faizleri haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er, aralık ve ocakta ise 250 baz puan artırmıştı. 

BEKLENTİLER NEYDİ? 

AA Finans'ın beklenti anketi: Ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyordu.

Bloomberg HT anketi: 24 kurumun medyan beklentisi de politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması yönündeydi.

REUTERS ANKETİ: 22 ekonomistin neredeyse tamamı politika faizinin 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerin öncesinde, bu ay sabit tutulacağı konusunda hemfikirdi.

FOREKS ANKETİ: 24 ekonomistin 20'si faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirirken, 3'ü faizin 250 baz puan, 1'i ise 500 baz puan seviyesine yükseltilmesini bekliyordu.

Bazı yabancı bankalar ise şubat enflasyonunun beklentilerin çok üzerinde gelmesi sonrası Türkiye için faiz beklentilerini değiştirdi. Ekonomistlerin bazıları, Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay veya gelecek ay faiz artışına gidebileceğini yazmıştı.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ

Para Politikası Kurulu'nun (PPK)  karar metninde şu ifadelere yer verildi: 

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.

'TALEPTE DİRENÇLİ SEYİR SÜRÜYOR'

Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir. 

FAİZ ARTIŞINA AÇIK KAPI BIRAKILDI

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, ay içinde yapılan düzenlemelerle finansal koşullar sıkılaştırılmış, para politikası aktarımı desteklenmiştir. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."


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