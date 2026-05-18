Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada?
18.05.2026 15:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bankaların mevduat faiz oranları yüzde 45 seviyesine ulaştı. Türk Lirası varlıklarına yönelen yatırımcılar için 1 milyon liranın 32 günlük banka banka net getirisi hesaplandı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? Mevduat faizi getirilerinde son durum ne? İşte tüm ayrıntılar...

Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek ve birikimlerine risksiz bir getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını güncelledi. Piyasalardaki hareketlilik sonrasında yatırımcılar, “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” ve “1 milyon TL’nin aylık net getirisi ne kadar?” sorularının yanıtını hızla araştırmaya başladı.

Piyasada öne çıkan bankaların vadeli mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) vade sonu kazanç tablosu netleşti. İşte en güncel verilerle banka banka mevduat kazançları:

GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE GETİRİ LİSTESİ

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25 bin 315 TL

Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21 bin 179 TL

Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27 bin 847 TL

Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 29 bin 293 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29 bin 655 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29 bin 655 TL

Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30 bin 16 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30 bin 378 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30 bin 740 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL

HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42,67

Net Kazanç: 30 bin 863 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 863 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 26 bin 744 TL

Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 744 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 31 bin 947 TL

Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 947 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 28 bin 397 TL

Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 397 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 30 bin 90 TL

Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 90 TL

