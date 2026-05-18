Mevduat faizlerinde büyük hareketlilik: 1 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada?

Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek ve birikimlerine risksiz bir getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını güncelledi. Piyasalardaki hareketlilik sonrasında yatırımcılar, “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” ve “1 milyon TL’nin aylık net getirisi ne kadar?” sorularının yanıtını hızla araştırmaya başladı.
Piyasada öne çıkan bankaların vadeli mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) vade sonu kazanç tablosu netleşti. İşte en güncel verilerle banka banka mevduat kazançları:
GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE GETİRİ LİSTESİ
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
ZİRAAT KATILIM
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21 bin 179 TL
Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27 bin 847 TL
Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 40,5
Net Kazanç: 29 bin 293 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29 bin 655 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29 bin 655 TL
Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30 bin 16 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30 bin 740 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL
HAYAT FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 42,67
Net Kazanç: 30 bin 863 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 863 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 26 bin 744 TL
Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 744 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 31 bin 947 TL
Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 947 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 28 bin 397 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 397 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 30 bin 90 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 90 TL