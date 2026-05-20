Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?
20.05.2026 12:29:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Birikimini enflasyona karşı korumak ve risksiz kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar vadeli mevduata yöneldi. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte 500 bin TL’nin banka banka güncel faiz oranları ve vade sonu getirileri...

Ekonomideki dinamikler ve Merkez Bankası’nın adımları sonrasında bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında hareketlilik devam ediyor. Elindeki nakit birikimi risksiz bir şekilde değerlendirmek, enflasyona karşı korumak ve aylık düzenli getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için vadeli mevduat hesapları en güçlü alternatiflerin başında yer alıyor.

Piyasalardaki bu gelişmelerle birlikte milyonlarca kişi “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” ve “500 bin TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka güncel vadeli mevduat faiz oranları ve kazanç tablosu detayları…

VADELİ MEVDUAT KAZANÇLARINDA BANKALARIN YARIŞI

Son dönemde bankalar arasındaki rekabet, faiz oranlarının güncellenmesini sağladı. Yatırım araçları arasında "güvenli liman" arayanlar için vadeli mevduat hesapları, aylık bazda garanti kazanç sunmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle dijital bankacılık kanallarını kullanan ya da yeni müşteri olan kişilere özel sunulan faiz oranları, 500 bin TL gibi ciddi bir birikimin aylık getirisini önemli bir ek gelir kapısı haline getirdi.

500 BİN TL’NİN 1 AYLIK NET FAİZ GETİRİSİ

Farklı bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 35 ile yüzde 45 arasında değişkenlik gösteriyor. Bankaların güncel faiz oranlarına göre 500.000 TL birikimin 1 aylık net getirisi ve vade sonu toplam tutarları şu şekilde:

500 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 658 TL

Vade Sonu: 512 bin 658 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 13 bin 923 TL

Vade Sonu: 513 bin 923 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 104 TL

Vade Sonu: 514 bin 104 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14 bin 827 TL

Vade Sonu: 514 bin 827 TL

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14 bin 827 TL

Vade Sonu: 514 bin 827 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15 bin 8 TL

Vade Sonu: 515 bin 8 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15 bin 189 TL

Vade Sonu: 515 bin 189 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15 bin 189 TL

Vade Sonu: 515 bin 189 TL

ODEABANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 15 bin 370 TL

Vade Sonu: 515 bin 370 TL

HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 42,67

Net Kazanç: 15 bin 431 TL

Vade Sonu: 515 bin 431 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 15 bin 974 TL

Vade Sonu: 515 bin 974 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 14 bin 185 TL

Vade Sonu: 514 bin 185 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 14 bin 162 TL

Vade Sonu: 514 bin 162 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14 bin 880 TL

Vade Sonu: 514 bin 880 TL

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

Konut piyasasında ezber bozuldu: Fiyatların en fazla yükseldiği iller şaşırttı
Konut piyasasında ezber bozuldu: Fiyatların en fazla yükseldiği iller şaşırttı TCMB'nin son verileri gayrimenkul piyasasında ezberleri bozarken, büyükşehirleri gölgede bırakan bazı Doğu Anadolu illeri değer artışında zirveye yerleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde konut fiyatları enflasyon karşısında reel olarak erimeye devam ederken, haritanın diğer ucunda yaşanan yükselişler yatırımcılara yön değiştirtiyor. Peki konut fiyatları en çok hangi illerde artış gösterdi? İşte tüm ayrıntılar...
HSBC'den kur revizyonu: Dolar/TL yıl sonu tahmini yükseldi
HSBC'den kur revizyonu: Dolar/TL yıl sonu tahmini yükseldi HSBC, enflasyon verilerindeki yukarı yönlü seyir ve cari açıktaki genişleme nedeniyle dolar/TL kuruna ilişkin yıl sonu beklentisini yükseltti. Banka yayımladığı raporda, TCMB'nin enflasyon tahminini yüzde 26'ya revize etmesinin dezenflasyon sürecindeki zorlukları tescillediğini ve bu durumun Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.
Altın ve gümüşte tarihi dalgalanma: Savaş dünya ekonomisini nasıl etkiledi?
Altın ve gümüşte tarihi dalgalanma: Savaş dünya ekonomisini nasıl etkiledi? ABD ve İsrail’in hava operasyonlarıyla 28 Şubat 2026’da patlak veren İran Savaşı, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla küresel çapta bir enerji ve finans şokunu tetikledi. Kısa süreli askeri müdahale beklentilerinin aksine süreç brent petrolün rekor kırması, güvenli liman emtialarında görülen aşırı oynaklık ve diplomatik gel-gitlerin yön verdiği çok katmanlı bir jeopolitik fiyatlama rejimine dönüştü.