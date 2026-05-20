Mevduat faizlerinde büyük yarış sürüyor: 500 bin TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar oldu?

Ekonomideki dinamikler ve Merkez Bankası’nın adımları sonrasında bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında hareketlilik devam ediyor. Elindeki nakit birikimi risksiz bir şekilde değerlendirmek, enflasyona karşı korumak ve aylık düzenli getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için vadeli mevduat hesapları en güçlü alternatiflerin başında yer alıyor.

Piyasalardaki bu gelişmelerle birlikte milyonlarca kişi “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” ve “500 bin TL’nin 1 aylık net getirisi ne kadar?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka güncel vadeli mevduat faiz oranları ve kazanç tablosu detayları…

VADELİ MEVDUAT KAZANÇLARINDA BANKALARIN YARIŞI Son dönemde bankalar arasındaki rekabet, faiz oranlarının güncellenmesini sağladı. Yatırım araçları arasında "güvenli liman" arayanlar için vadeli mevduat hesapları, aylık bazda garanti kazanç sunmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle dijital bankacılık kanallarını kullanan ya da yeni müşteri olan kişilere özel sunulan faiz oranları, 500 bin TL gibi ciddi bir birikimin aylık getirisini önemli bir ek gelir kapısı haline getirdi.

500 BİN TL’NİN 1 AYLIK NET FAİZ GETİRİSİ Farklı bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 35 ile yüzde 45 arasında değişkenlik gösteriyor. Bankaların güncel faiz oranlarına göre 500.000 TL birikimin 1 aylık net getirisi ve vade sonu toplam tutarları şu şekilde:

500 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35 Net Kazanç: 12 bin 658 TL Vade Sonu: 512 bin 658 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38,5 Net Kazanç: 13 bin 923 TL Vade Sonu: 513 bin 923 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 39 Net Kazanç: 14 bin 104 TL Vade Sonu: 514 bin 104 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 41 Net Kazanç: 14 bin 827 TL Vade Sonu: 514 bin 827 TL

ING BANK Faiz Oranı: Yüzde 41 Net Kazanç: 14 bin 827 TL Vade Sonu: 514 bin 827 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 41,5 Net Kazanç: 15 bin 8 TL Vade Sonu: 515 bin 8 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 15 bin 189 TL Vade Sonu: 515 bin 189 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 42 Net Kazanç: 15 bin 189 TL Vade Sonu: 515 bin 189 TL

ODEABANK Faiz Oranı: Yüzde 42,5 Net Kazanç: 15 bin 370 TL Vade Sonu: 515 bin 370 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 42,67 Net Kazanç: 15 bin 431 TL Vade Sonu: 515 bin 431 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 43,5 Net Kazanç: 15 bin 974 TL Vade Sonu: 515 bin 974 TL

TÜRKİYE FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 14 bin 185 TL Vade Sonu: 514 bin 185 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 44,5 Net Kazanç: 14 bin 162 TL Vade Sonu: 514 bin 162 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 45 Net Kazanç: 14 bin 880 TL Vade Sonu: 514 bin 880 TL