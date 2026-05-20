HSBC'den kur revizyonu: Dolar/TL yıl sonu tahmini yükseldi

HSBC, yayımladığı son raporda Türk Lirası’na ilişkin beklentilerini güncelledi. Banka, dolar/TL kurunda yıl sonu tahminini 48 TL’den 50 TL seviyesine çıkardı.
TAHMİN REVİZYONUNUN NEDENLERİ AÇIKLANDI
HSBC CEEMEA Kur Stratejisti Murat Toprak tarafından hazırlanan raporda, tahmin değişikliğinin arkasında beklenenden yüksek gelen enflasyon verileri ile cari işlemler açığındaki genişleme gösterildi.
Raporda, 2026 yılının ilk dört ayında enflasyonun yüzde 14,6 artış kaydetmesinin mevcut döviz politikası üzerinde önemli baskı oluşturduğu belirtildi.
TCMB’NİN ENFLASYON TAHMİNİ ETKİLİ OLDU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18’den yüzde 26’ya yükseltmesi, dezenflasyon sürecinde karşılaşılan zorlukların sürdüğüne işaret etti.
HSBC raporunda, güncellenen enflasyon görünümünün Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırdığı ve kur beklentilerinin bu doğrultuda yukarı yönlü revize edildiği ifade edildi.